Tôn vinh những doanh nghiệp Hàn Quốc hàng đầu tại MIK 19

Danh sách các doanh nghiệp được nhận giải Global Media Awards 1. Awesomepia chuyên về y tế/chăm sóc sức khỏe thông minh (Geekazine bình chọn) 2. Libest với công nghệ pin linh hoạt (Lecafedugeek bình chọn) 3. Wellmaker Bio với các công nghệ điều trị bệnh dựa trên dấu ấn sinh học (VietnamPlus bình chọn) 4. BA Energy giúp quản lý an toàn năng lượng (SVPress bình chọn) 5. J2C với công nghệ nhận dạng mống mắt (SINA bình chọn) 6. LinkOptics (MyFatPocket bình chọn) 7. The Wave Talk với công nghệ cảm biến nước (IT DongA l bình chọn) 8. Geniesoft với những đột phá về dịch vụ VR (AVING News bình chọn)