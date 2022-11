Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo dịch tả đang lây lan nhanh tại Liban

Dịch tả đang lây lan nhanh khắp lãnh thổ Liban. (Nguồn: WHO)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/10 cảnh báo dịch tả đang lây lan nhanh khắp lãnh thổ Liban với mức độ trầm trọng hơn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế kéo dài và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Theo WHO, đợt bùng phát dịch tả này bắt đầu lây lan từ nước láng giềng Syria sang Liban vào đầu tháng 10 vừa qua. Đại diện của WHO tại Liban Abdinasir Abubakar cảnh báo: “Tình hình ở Liban rất dễ xấu đi do nước này đang phải chật vật ứng phó với các cuộc khủng hoảng khác, cùng với khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài.”

Thống kê của WHO cho thấy kể từ ngày 5/10, hơn 1.400 trường hợp nghi mắc bệnh tả đã được báo cáo tại Liban, trong đó có 381 trường hợp được xác nhận và 17 trường hợp tử vong.

Đợt bùng phát dịch bệnh này ban đầu chỉ giới hạn ở miền Bắc Liban, nhưng sau đó đã nhanh chóng lan rộng khắp nước này.

Hiện, WHO đã hỗ trợ Liban 600.000 liều vaccine phòng bệnh và đang tiếp tục các nỗ lực nhằm giúp nước này có thêm vaccine.

Bệnh tả thường lây nhiễm từ thức ăn hoặc nước bị ô nhiễm, gây tiêu chảy và buồn nôn. Bệnh có thể lây lan trong các khu dân cư thiếu hệ thống thoát nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc nguồn nước sinh hoạt.

Theo Liên hợp quốc, chủng vi khuẩn gây ra đợt bùng phát dịch tả ở Liban hiện nay tương tự chủng virus đang lây lan ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)