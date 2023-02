Tin vắn thế giới sáng 23/2

Quốc hội Nga thông qua dự luật tạm ngừng tham gia New START; EU ghi nhận gần 1 triệu đơn xin tị nạn trong năm 2022; Myanmar thông báo mở rộng phạm vi áp dụng thiết quân luật; Ai Cập phát hành thành công trái phiếu Hồi giáo sukuk lần đầu tiên; New Zealand tưởng niệm 12 năm thảm họa động đất tại Christchurch... là những thông tin thế giới quan trọng sáng 23/2.

* Ngày 22/2, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã thông qua dự luật về việc đình chỉ Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (New START). Trước đó cùng ngày, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cũng đã thông qua dự luật này sau khi được Tổng thống Putin trình lên một ngày trước đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp của Duma Quốc gia tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Putin khẳng định Nga đình chỉ việc tham gia New START, nhưng không rút khỏi hiệp ước này. Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo bất chấp quyết định đình chỉ tham gia New START, quốc gia này vẫn sẽ tôn trọng giới hạn vũ khí hạt nhân trong hiệp ước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nga sẽ tiếp tục trao đổi thông tin về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo theo các thỏa thuận trước đó với Mỹ. Quyết định đình chỉ New START của Nga là có thể đảo ngược.

New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước được ký kết năm 2010 nhằm hạn chế kho vũ khí của hai nước ở mức tối đa là 1.550 đầu đạn hạt nhân, giảm gần 30% so với mức đặt ra hồi năm 2002.

* Dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan tị nạn Liên minh châu Âu (EUAA) cho thấy, trong năm 2022 đã có gần 1 triệu đơn xin tị nạn được nộp vào 27 quốc gia thành viên của khối, cùng với Thụy Sĩ và Na Uy.

Người di cư Afghanistan vượt biển Aegea vào đảo Lesbos của Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Cụ thể, EU đã nhận được 966.000 đơn xin tị nạn trong năm 2022. Người Syria và Afghanistan chiếm phần lớn trong số những người xin tị nạn vào EU trong năm 2022. Các biện pháp hạn chế đi lại được EU và nhiều quốc gia khác áp dụng trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19 đã gây trở ngại cho nhiều người di cư, bao gồm cả những người xin tị nạn. Hầu hết các biện pháp này đã được dỡ bỏ trong năm 2022 khi các nước EU triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

*Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar ngày 22/2 đã ban bố tình trạng thiết quân luật tại 3 thị trấn khác thuộc vùng Sagaing của nước này. Theo mệnh lệnh của cơ quan trên, thiết quân luật sẽ có hiệu lực tại 3 thị trấn gồm Shwebo, Wetlet và Ayadaw thuộc địa bàn phụ trách của Bộ Chỉ huy Tây Bắc.

* Bộ trưởng Tài chính Mohamed Maait ngày 22/2 xác nhận rằng Ai Cập “đã thành công trong việc phát hành trái phiếu Hồi giáo (sukuk) có chủ quyền lần đầu tiên trong lịch sử, với giá trị đăng ký lên tới khoảng 6,1 tỷ USD.”

Ngân hàng Trung ương Ai Cập. Ảnh: Central Bank

Theo ông Maait, trong đợt phát hành này, hơn 250 nhà đầu tư ở các thị trường tài chính toàn cầu đã được đăng ký mua trái phiếu sukuk của Ai Cập, vượt hơn gấp bốn lần so với kỳ vọng. Đợt phát hành đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư mới từ các nước vùng Vịnh cũng như Đông Á, các nước châu Âu và Mỹ.

* Ngày 22/2, New Zealand đã tổ chức lễ tưởng niệm 12 năm sau trận động đất kinh hoàng tại thành phố Christchurch. Nhiều gia đình nạn nhân đã trở về từ nước ngoài để tham dự buổi lễ sau 3 năm chịu ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19. Buổi lễ tại Đài tưởng niệm quốc gia Canterbury Earthquake bắt đầu với 1 phút mặc niệm vào đúng 12 giờ 51 (giờ địa phương) - đúng thời điểm xảy ra trận động đất.

Người thân các nạn nhân tại buổi tưởng niệm. Ảnh: Kyodo

Trước đó, trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra ngày 22/2/2011 là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất New Zealand trong vòng 80 năm, cướp đi sinh mạng của 185 người và phá hủy hàng nghìn nhà cửa. Ngoài công dân New Zealand, có 87 người nước ngoài thiệt mạng trong động đất này gồm công dân Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

HG (Tổng hợp theo Kyodo, AFP/THX)