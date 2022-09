Thụy Sĩ xây dựng cơ sở chứa chất thải hạt nhân dưới lòng đất

Nhà máy điện hạt nhân gần Leibstadt, Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/9, Thụy Sĩ thông báo sơ bộ vị trí được lựa chọn để xây dựng kho chứa chất thải hạt nhân dưới lòng đất nằm ở một khu vực ở phía Bắc thành phố Zurich, gần biên giới Đức. Chính phủ Thụy Sĩ dành 20 tỷ franc (20,94 tỷ USD) cho dự án xây dựng.

Theo thiết kế, kho chứa này sau khi hoàn thiện sẽ có thể lưu giữ chất thải hạt nhân trong ít nhất 200.000 năm tới. Theo công ty National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste (NAGRA) phụ trách dự án, kho chứa sẽ đi vào hoạt động vào năm 2050.

Chính NAGRA, do các đơn vị vận hành nhà máy năng lượng hạt nhân và chính phủ thành lập, đã đề xuất xây dựng kho chứa chất thải dưới lòng đất ở vùng Laegern ở phía Bắc.

Công ty cho biết địa điểm xây dựng được xác định sau 14 năm đánh giá, theo đó đã hội tụ những điều kiện địa chất phù hợp nhất, mức độ ổn định cao nhất và linh hoạt nhất đối với một kho chứa dưới lòng đất.

NAGRA sẽ xin chính phủ cấp phép sử dụng địa điểm này để xây dựng kho chứa chất thải từ 4 nhà máy điện hạt nhân của Thụy Sĩ vào cuối năm 2024.

Dự kiến, Quốc hội và Chính phủ Thụy Sĩ sẽ thông qua quyết định cấp phép vào năm 2029.

Mức đền bù thiệt hại cho các vùng chịu ảnh hưởng, trong đó có cả Đức, chưa được quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)