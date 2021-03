Thủ tướng Anh, Pháp sẵn sàng tiêm vaccine của AstraZeneca

Ngày 18/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca trong ngày 19/3.

Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện Anh đang triển khai chương trình tiêm chủng cho những người trên 50 tuổi và Thủ tướng Johnson (năm nay 57 tuổi) nằm trong đối tượng được tiêm vaccine.

Trước đó, Thủ tướng Pháp Jean Castex cũng đưa ra tuyên bố tương tự, một trong những động thái nhằm trấn an người dân về tính an toàn của vaccine do AstraZeneca sản xuất.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực khôi phục niềm tin của người dân vào vaccine của AstraZeneca, đặc biệt là sau khi Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) khẳng định vaccine này không liên quan đến tình trạng rối loạn đông máu được ghi nhận ở một số nước châu Âu.

Sau khi EMA ra kết luận nói trên, Bộ Y tế Italy đã quyết định tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca từ ngày 19/3.

Thủ tướng Italy Mario Draghi đã hoan nghênh tuyên bố của EMA về vaccine của AstraZeneca, đồng thời khẳng định ưu tiên của chính phủ là tiến hành tiêm chủng với số lượng lớn nhất trong thời gian ngắn nhất có thể.

Một loạt quốc gia như Pháp, Latvia, Litva và Cyprus cũng thông báo sẽ tiếp tục sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca từ ngày 19/3, trong khi Tây Ban Nha sẽ sử dụng trở lại vào tuần tới./.

(Vietnam+)