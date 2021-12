Thủ đô Bangkok của Thái Lan hủy các sự kiện đón mừng Năm mới

Thống đốc Bangkok Asawin Kwanmuang đã ra lệnh cho các cơ quan chính quyền hủy những sự kiện lễ hội do nhà nước tổ chức, kể cả lễ đếm ngược chào đón Năm mới 2022 tại quảng trường thành phố, do lo ngại về biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 .

Trung tâm thương mại được trang hoàng rực rỡ đón Giáng sinh tại Bangkok, Thái Lan, ngày 20/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quyết định nói trên được đưa ra theo hướng dẫn của Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) về việc tổ chức những sự kiện mừng Năm mới dự kiến vào ngày 31/12 và 1/1.

Hướng dẫn ban hành sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước hủy bỏ một số kế hoạch lễ hội vì sự an toàn của người dân do biến thể Omicron lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta.

Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) cũng đề nghị các khu vực tư nhân nếu muốn tổ chức các lễ đếm ngược chào Năm mới thì phải tuân thủ nghiêm ngặt những biện pháp an toàn, bao gồm thực hiện nghiêm hướng dẫn về môi trường không COVID-19, sàng lọc và dọn dẹp cơ sở, thực hiện giãn cách xã hội và cung cấp cơ sở cách ly cho những người bị nhiễm…

Các nhà tổ chức lễ đếm ngược chào đón Năm mới cũng được yêu cầu giảm số lượng người tham dự, người tham gia phải được tiêm chủng hoặc trình kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng không quá 72 giờ trước các sự kiện.

Phó Thống đốc Kriengyot đề nghị người dân thủ đô Bangkok hợp tác, hạn chế đi vào các khu vực đông đúc hoặc có nguy cơ dịch bệnh cao, để kiểm soát và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm theo các chính sách của chính phủ.

Về tình hình COVID-19 tại Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này sáng 23/12 ghi nhận thêm 2.940 ca mắc mới cùng 30 ca tử vong, nâng tổng số các ca mắc từ đầu dịch tới nay lên 2.202.001 ca, trong đó có 21.501 người không qua khỏi.

Tính đến ngày 22/12, Thái Lan đã ghi nhận hơn 100 trường hợp nghi nhiễm biến thể Omicron, trong đó 27 ca đã được xác nhận.

Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, CCSA cho biết số lượng các ca mắc mới trong số những người đến Thái Lan bằng đường hàng không kể từ khi đất nước mở cửa trở lại ngày 1/11 đã tăng trong vài ngày qua.

Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan hiện đã sẵn sàng cung cấp mũi tiêm ngừa COVID-19 thứ tư cho nhân viên y tế, cán bộ y tế tuyến đầu và những người có khả năng miễn dịch thấp.

Đề xuất này sẽ được trình lên Ủy ban Quốc gia về bệnh truyền nhiễm xem xét.

Theo Bangkok Post