Thỏa thuận an ninh AUKUS sẽ sớm có các bước tiến triển mới

Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến do Trung tâm An ninh Mỹ Mới tổ chức hôm 16/6, ông Kurt Campbell - Điều phối viên Hội đồng An ninh quốc gia khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Mỹ tiết lộ rằng một thông báo mới liên quan đến tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo thỏa thuận an ninh ba bên Australia-Anh-Mỹ ( AUKUS ) sẽ sớm được công bố.

Một chiếc tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Australia. (Ảnh: EPA)

Ông Campbell cho biết, thỏa thuận trước đây, được công bố vào tháng 9 năm ngoái, đang đạt được tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ và các bên sẽ sớm đưa ra một "thông báo mới về sáng kiến tàu ngầm."

Theo nhật báo The Australian, bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trình ra Hạ viện Mỹ dự luật Sỹ quan Tàu ngầm Australia-Mỹ, sẽ mở đường cho các sỹ quan hải quân Australia được huấn luyện trên các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ.

Theo THX

