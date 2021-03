Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 10 người nước ngoài nghi có liên hệ với IS

Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 10 người nước ngoài tại thành phố Istanbul tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng đặc nhiệm truy quét các phần tử IS ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, truyền thông địa phương cho biết đây là kết quả một số chiến dịch vây bắt các đối tượng tình nghi liên quan đến các nhóm hoạt động của IS tại 16 địa điểm ở thành phố Istanbul.

Quốc tịch của các nghi can khủng bố này chưa được công bố, song theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, các đối tượng này từng lưu trú tại nhiều khu vực xung đột ở Iraq và Syria trong một khoảng thời gian dài.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng trên, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ còn thu được nhiều tài liệu và phương tiện kỹ thuật số.

Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đang truy nã sáu nghi can khác.

Từ năm 2015, IS đã gây ra hàng loạt vụ tấn công đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhằm tăng cường và đảm bảo an ninh tại nước này, các đơn vị chống khủng bố nước này đã đẩy mạnh các chiến dịch truy bắt các phần tử IS.

Theo AFP