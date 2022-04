Thái Lan đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết Songkran

Ngày 8/4, cảnh sát Thái Lan đã khai trương trung tâm điều hành ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ trong dịp Tết cổ truyền Songkran vào tuần tới, đặc biệt là dịp cao điểm “7 ngày nguy hiểm” từ 12-18/4.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Damrongsak Kittiprapas cho biết khoảng 80.000 cảnh sát sẽ được triển khai làm nhiệm vụ trên khắp đất nước trong dịp lễ hội Songkran, với trọng tâm là điều hành giao thông, giảm thiểu tai nạn đường bộ và trấn áp tội phạm.

Đại tướng Damrongsak Kittiprapas cho hay trong số 80.000 cảnh sát sẽ được triển khai, khoảng 18.000 nhân viên sẽ thực thi luật và quy định giao thông, khoảng 12.000 người sẽ kiểm tra nồng độ cồn và gần 10.000 người sẽ tham gia các đội cơ động nhanh để ứng phó khẩn cấp khi có tai nạn.

Những cảnh sát còn lại sẽ được huy động cho các công việc tuần tra, điều tra, hành chính, trấn áp tội phạm và các dịch vụ công trong suốt thời gian từ ngày 10-18/4.

Trong dịp Songkran, các tuyến đường đang trong quá trình sửa chữa, xây dựng sẽ được giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông. Cảnh sát sẽ kiểm tra các điểm có vấn đề về giao thông, bao gồm cả các địa điểm thu hút khách du lịch.

Xe tải từ 10 bánh trở lên sẽ bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường, ngoại trừ những xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu đã được đăng ký trước. Cảnh sát sẽ lập 1.937 trạm kiểm soát giao thông và 1.430 trạm đo nồng độ cồn trên toàn quốc.

Theo Đại tướng Damrongsak Kittiprapas, mục tiêu được đặt ra cho mỗi tỉnh của Thái Lan là giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn, số người tử vong và số người bị thương vì tai nạn giao thông so với mức trung bình trong dịp Tết Songkran trong ba năm qua.

Những người tham gia giao thông được khuyến cáo tuân thủ các quy định về hạn chế tốc độ và các biển báo giao thông, không lái xe ngược chiều và không vượt ẩu.

Người điều khiển phương tiện phải mang theo bằng lái và đảm bảo thắt dây an toàn, đồng thời không được uống rượu bia hoặc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe. Người điều khiển xe máy phải đội mũ bảo hiểm và xe máy phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn đường bộ cao nhất Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với gần 33%. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong năm 2019, quốc gia Đông Nam Á này bị thiệt hại ước tính 500 tỷ baht, tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GPD) cả nước do tai nạn đường bộ và hơn 80% số vụ tai nạn liên quan đến xe máy.

Khoảng 39% số người chết vì tai nạn giao thông là trụ cột gia đình, gián tiếp ảnh hưởng tới những người thân. Đây được cho là một tổn thất đối với nhân khẩu học của Thái Lan khi đất nước bước vào một xã hội lão hóa.

Trong dịp Tết Songkran năm 2021, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 2.365 vụ tai nạn giao thông khiến 277 người tử vong và 2.357 người bị thương. Lái xe quá tốc độ là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông (chiếm 32,01%), tiếp theo là lái xe trong tình trạng say rượu (28,29%) và cắt làn đường (18,27%). Số vụ tai nạn liên quan đến xe máy chiếm tới 86,01%, tiếp theo là xe tải (6,17%) và ô tô (2,76%).

Trong dịp Tết Songkran năm nay, Chính phủ Thái Lan cho phép người dân di chuyển liên tỉnh nhằm tạo điều kiện cho những người đi làm ở xa về đoàn tụ với gia đình trong dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, những người có nguy cơ cao cần xét nghiệm nhanh trước khi đi.

Do tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhà chức trách Thái Lan đã thông báo về việc cấm tổ chức các hoạt động té nước tại những địa điểm công cộng ngoài những địa điểm mà chính quyền địa phương cho phép trong dịp nghỉ Tết Songkran.

Đây là năm thứ ba liên tiếp người dân Thái Lan không được hưởng trọn vẹn không khí truyền thống của lễ hội té nước mang đậm nét văn hóa liên quan đến chu kỳ sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Á.

Theo Bangkok Post