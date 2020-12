Tây Phi đối mặt nạn đói gia tăng do thánh chiến và bạo lực

Đánh giá của các chuyên gia về điều phối an ninh lương thực khu vực cho biết nạn đói ở Sahel và Tây Phi đang gia tăng do chủ nghĩa thánh chiến và bạo lực. Số người đói có thể sẽ đạt mức kỷ lục vào mùa Xuân tới nếu không có những hành động kịp thời.

Phụ nữ và trẻ em tại trại tị nạn Kebribeyah, miền đông Ethiopia (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu đưa ra trong cuộc họp ngày 3/12 giữa đại diện của các quốc gia liên quan với các nhà tài trợ quốc tế gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Thế giới (WB), Liên hợp quốc Mạng lưới phòng chống khủng hoảng lương thực (RPCA) và một số tổ chức phi chính phủ (NGO), chỉ tính từ tháng 10 đến nay đã có khoảng 16,7 triệu người ở Tây Phi rơi vào cảnh đói ăn.

Nếu không có các hành động nhanh chóng, con số này có thể sẽ tăng lên tới 24 triệu người vào mùa Hè, thời điểm được xem là cực kỳ khó khăn ở Tây Phi do các kho lương thực đã rỗng trong khi vụ thu hoạch tiếp theo chưa đến. Các đánh giá cho thấy tuy các vụ thu hoạch trong năm nay đã được cải thiện nhưng an ninh lương thực vẫn bị suy giảm do bạo lực và mất an ninh dân sự.

Tuần trước, nhóm Boko Haram vừa thảm sát 76 nông dân ở Đông Bắc Nigeria ngay trước mùa thu hoạch lúa. Ông Yan Saint-Pierre, Giám đốc Trung tâm phân tích an ninh của Modern Security Consulting Group, cho biết chủ nghĩa thánh chiến đã khiến 4 triệu người phải di tản và con số vẫn tiếp tục tăng cùng với tình trạng gia tăng bạo lực mỗi ngày.

Theo dự báo, riêng tại Nigeria, nạn đói sẽ đe dọa khoảng 12,9 triệu người vào mùa Hè tới, so với 9,2 triệu người ở thời điểm hiện tại. Burkina Faso là quốc gia bị ảnh hưởng lớn thứ hai với 2,7 triệu người rơi vào tình trạng đói cấp tính vào mùa Hè, so với mức 2 triệu người hiện tại.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, khu vực Tây Phi cũng đã đạt được một số thành quả nhất định như phản ứng khá tốt trước đại dịch COVID-19 và nạn châu chấu sa mạc đến từ Somalia và phía Đông của lục địa. Trước mắt, Tây Phi sẽ phải đối mặt với nạn sâu bướm truyền bệnh và nạn châu chấu có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Tình trạng các thực phẩm cơ bản như ngũ cốc, dầu, đường, các sản phẩm từ sữa và thịt tăng giá cũng sẽ ảnh hưởng đến nạn đói ở Tây Phi trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)