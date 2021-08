Theo một tuyên bố chung do nhiều nước đồng loạt công bố ngày 29/8, Taliban đã đảm bảo với khoảng 100 nước rằng phong trào này sẽ tiếp tục cho phép người nước ngoài và các công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ do nước khác cấp được phép rời khỏi nước này theo một cách thức "an toàn và trật tự," ngay cả sau thời hạn chót để Mỹ rút toàn bộ binh sỹ khỏi nước này vào ngày 31/8.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Taliban cho phép các nước tiếp tục chiến dịch sơ tán sau ngày 31/8 Theo một tuyên bố chung do nhiều nước đồng loạt công bố ngày 29/8, Taliban đã đảm bảo với khoảng 100 nước rằng phong trào này sẽ tiếp tục cho phép người nước ngoài và các công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ do nước khác cấp được phép rời khỏi nước này theo một cách thức “an toàn và trật tự,” ngay cả sau thời hạn chót để Mỹ rút toàn bộ binh sỹ khỏi nước này vào ngày 31/8. Người dân tập trung gần cổng sân bay Kabul, Afghanistan , chờ sơ tán ngày 22/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN) Trong nhóm 100 nước nói trên có các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng không bao gồm Trung Quốc và Nga. Tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi đã nhận được những bảo đảm từ phía Taliban rằng mọi công dân nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy phép đi lại do các nước chúng tôi cấp sẽ được phép tiếp tục tới các điểm khởi hành một cách an toàn và trật tự để rời khỏi nước này.” Trong tuyên bố, các nước nói trên cam kết đảm bảo cho các công dân và những người Afghanistan từng làm việc cho nước ngoài, cũng như những người đang gặp rủi ro có thể tiếp tục tự do tới các điểm đến bên ngoài Afghanistan. Nhóm này cho biết đã nhận được cam kết rõ ràng từ phía Taliban và sẽ tiếp tục cấp giấy thông hành cho “những người Afghanistan được chỉ định.” Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố bất kỳ người Mỹ nào muốn ở lại Afghanistan sẽ không bị mắc kẹt lại trong tương lai. Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, ông Sullivan nói rằng Mỹ có “cơ chế để đưa họ ra ngoài” nếu họ chọn rời Afghanistan trong tương lai, đồng thời khẳng định phía Taliban đã đưa ra cam kết với Mỹ. Theo kế hoạch, các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp và Đức, sẽ nhóm họp vào ngày 30/8 để thảo luận về cuộc khủng hoảng Afghanistan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Anh và Pháp dự kiến sẽ kêu gọi Liên hợp quốc thiết lập một “vùng an toàn” ở Kabul để cho phép tiếp tục chiến dịch nhân đạo, đồng thời cho rằng đề xuất này là hoàn toàn khả thi. Trong một diễn biến liên quan, đa số dư luận Mỹ cho rằng quân đội nước này nên ở lại tới khi sơ tán hết đồng minh Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 29/8, đa số người dân Mỹ cho rằng quân đội Mỹ nên ở lại Afghanistan cho tới khi tất cả những người Afghanistan từng hỗ trợ và cộng tác với Mỹ được di tản khỏi quốc gia này. Dẫn kết quả cuộc thăm dò do ABC News/Ipsos thực hiện từ ngày 27-28/8 cho biết hơn 84% người tham gia cuộc thăm dò có chung quan điểm trên, trong khi chỉ 15% có ý kiến cho rằng quân đội Mỹ không nên tiếp tục ở lại Afghanistan. Cuộc thăm dò được tiến hành ngay sau vụ đánh bom liều chết gần Sân bay Quốc tế Hamid Karzai hôm 26/8, khiến 13 quân nhân Mỹ và 170 người Afghanistan thiệt mạng. Cuộc thăm dò cũng cho biết 38% người Mỹ tán thành cách thức xử lý của Tổng thống Joe Biden đối với vấn đề Afghanistan so với tỷ lệ 60% phản đối. Trước đó, một cuộc thăm dò do ABC News/Ipsos thực hiện từ ngày 23-24/7 cho thấy khoảng 56% người Mỹ ủng hộ cách thức Tổng thống Biden xử lý việc rút quân khỏi Afghanistan, trong khi 41% không tán thành. Dư luận cho rằng những diễn biến tại Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát Kabul đã có tác động đáng kể tới tỷ lệ tán thành đối với công việc của Tổng thống Biden liên quan tới việc rút quân đội Mỹ ra khỏi quốc gia Tây Nam Á này./. (TTXVN/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)