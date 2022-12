Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản trong năm 2022 tiếp tục giảm

Em bé tham gia "cuộc thi bò" tại Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản trong 10 tháng của năm 2022 đã giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu đà giảm này tiếp tục, Nhật Bản sẽ lần đầu tiên ghi nhận số trẻ em sinh ra trong năm xuống dưới mức 800.000 trẻ.

Báo cáo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết số trẻ em sinh ra tại nước này từ tháng 1-10/2022 đạt 669.871 trẻ, giảm 33.827 trẻ, tương đương mức giảm 4,8%, so với cùng kỳ năm 2021. Riêng trong tháng 10/2022, số trẻ em sinh ra là 72.035 trẻ, giảm 2.894 trẻ so với năm 2021 và có 9 tháng giảm liên tục kể từ đầu năm.

Nguyên nhân khiến số trẻ em sinh ra sụt giảm được cho là do xu hướng tỷ lệ sinh thấp trong một thời gian dài, do đại dịch COVID-19 kéo dài từ năm 2020 khiến nhiều cặp đôi tại Nhật Bản cân nhắc việc kết hôn, sinh con do lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh và vấn đề kinh tế.

Trong năm 2021, số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản đạt 811.622 trẻ. Nếu xu hướng giảm trong 10 tháng năm 2022 tiếp tục kéo dài, số trẻ em sinh ra năm 2022 tại nước này sẽ lần đầu tiên trong lịch sử thống kê giảm xuống mức dưới 800.000 trẻ.

Báo cáo về tỷ lệ sinh của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản bao gồm cả trường hợp người Nhật Bản sinh sống ở nước ngoài và người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản. Nếu chỉ giới hạn là đối tượng thống kê là người Nhật Bản sống tại Nhật Bản, tỷ lệ trên sẽ còn giảm mạnh hơn nữa.

Theo chuyên gia Takumi Fujinami thuộc Trung tâm nghiên cứu tổng hợp Nhật Bản, tỷ lệ sinh tại Nhật Bản trong 5 năm qua đã ghi nhận đà giảm ở mức 3,5%. Ngoài ra, số cặp đôi tiến tới hôn nhân ở nước này cũng giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, do đó việc số trẻ em sinh ra trong năm tại Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới mức 800.000 trẻ là điều không thể tránh khỏi. Tình trạng này đã được một số trung tâm nghiên cứu tại Nhật Bản dự báo từ nhiều năm trước đây.

Tỷ lệ sinh tại Nhật Bản đã liên tục sụt giảm và ghi nhận kỷ lục mới những năm gần đây, trong đó đáng chú ý là dấu mốc năm 2016 khi số trẻ em sinh ra trong năm giảm xuống dưới mức 100.000 trẻ và vào năm 2019, số trẻ em này ở dưới mức 900.000 trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)