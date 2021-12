Sinh viên quốc tế lần đầu trở lại bang New South Wales sau gần 2 năm

Ngày 6/12, chuyến bay chở 250 sinh viên quốc tế đã hạ cánh tại sân bay Sydney, lần đầu tiên đưa sinh viên quốc tế trở lại bang New South Wales, sau gần 2 năm Australia đóng cửa biên giới để đối phó với đại dịch COVID-19 .

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Australia . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những sinh viên trên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Không có sinh viên nào đến từ 8 quốc gia châu Phi hiện đang tạm thời bị cấm nhập cảnh vào Australia do sự xuất hiện của biến thể Omicron của virus SAR-CoV-2.

Đây là chuyến bay đầu tiên được thực hiện theo chương trình thí điểm được chính quyền bang New South Wales công bố hồi tháng 9/2021, đón chào sinh viên quốc tế quay trở lại học tập tại địa phương.

Để đến Australia, các sinh viên phải đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về an toàn dịch bệnh do Chính phủ Australia và chính quyền bang New South Wales quy định, trong đó có yêu cầu tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19, với loại vaccine được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia (TGA) chấp thuận.

Sau khi nhập cảnh, các sinh viên sẽ phải tuân theo những biện pháp giãn cách nghiêm ngặt mới được áp dụng trong vài ngày qua và cách ly tại một cơ sở lưu trú được chỉ định dành cho sinh viên trong vòng 3 ngày.

Do diễn biến phức tạp của dịch do sự xuất hiện của biến thể Omicron, Chính phủ Australia cuối tháng 11 vừa qua đã lùi kế hoạch mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế và những người có thị thực đủ điều kiện khác, từ ngày 1/12 sang ngày 15/12.

Trong tuyên bố được đưa ra ngày 30/11, Thủ tướng Scott Morrison cho biết quyết định này nhằm giúp nhà chức trách Australia có thêm thời gian để thu thập thông tin cần thiết về biến thể Omicron, mức độ nghiêm trọng và khả năng lây nhiễm, cũng như hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới này.

Mặc dù vậy, chính quyền bang New South Wales vẫn quyết định theo đuổi chương trình thí điểm đón sinh viên quốc tế đã được chuẩn bị từ trước và được chính phủ chấp thuận.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề việc làm, đầu tư và du lịch của bang New South Wales , Stuart Ayres cho biết nhà chức trách sẽ tiếp tục theo dõi tình hình liên quan đến biến thể Omicron và thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết.

Dự kiến, nếu điều kiện thuận lợi, chuyến bay thứ hai gồm 250 sinh viên quốc tế sẽ đến thành phố Sydney vào ngày 24/12 và tiếp tục được duy trì hai tuần một lần cho tới khi biên giới quốc tế của Australia chính thức mở cửa trở lại.

Theo THX