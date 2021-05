Quân đội Syria đẩy lùi cuộc tấn công khủng bố ở tỉnh Idlib

Theo hãng tin TASS của Nga ngày 8/5, các binh sỹ quân đội Syria đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố tại tỉnh Idlib và tiêu diệt ít nhất 10 tay súng.

Binh sỹ quân đội Syria. (Nguồn: TASS)

Phó Giám đốc Trung tâm hòa giải Nga dành cho các bên đối địch ở Syria, ông Alexander Karpov thông báo: “Tại khu vực Mellaja ở tỉnh Idlib, một nhóm gồm khoảng 20 phiến quân nước ngoài thuộc nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham đã tấn công những vị trí của các lực lượng của Chính phủ Cộng hòa Arab Syria. Các lực lượng vũ trang Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của những phần tử khủng bố và tiêu diệt ít nhất 10 phiến quân.”

Cuộc nội chiến ở Syria nổ ra năm 2011 với nhiều phe đối lập vũ trang và các nhóm khủng bố chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Cuộc can thiệp do Mỹ cầm đầu vào Syria bắt đầu năm 2014, với mục tiêu đặt ra là đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Năm 2015, Nga triển khai quân đến Syria theo yêu cầu của chính phủ nước này để hỗ trợ chống lại lực lượng khủng bố.

Tháng 10/2019, Thổ Nhĩ Kỳ đơn phương triển khai binh sỹ ở miền Bắc Syria trong một chiến dịch nhằm truy quét lực lượng dân quân người Kurd ở các khu vực giáp biên giới.

Hơn 387.000 người dân Syria thiệt mạng và hàng triệu người phải rời nhà đi lánh nạn kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát.

Theo TASS