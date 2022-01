Pháp: Thành phố Grenoble nhận danh hiệu “thủ đô xanh của châu Âu”

Thành phố Grenoble của Pháp vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “thủ đô xanh của châu Âu,” do Ủy ban châu Âu trao tặng. Đây là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong việc tạo ra môi trường và phát triển bền vững.

Một góc thành phố Grenoble của Pháp. (Nguồn: Grenoble-tourisme.com)

Phát biểu tại buổi lễ tổ chức ở Bảo tàng thành phố hôm 15/1, Ủy viên môi trường châu Âu Virginijus Sinkevicius nhấn mạnh: “Grenoble đã giành được danh hiệu thủ đô sinh thái nhờ cam kết kiên định trở thành một thành phố lành mạnh hơn vì người dân và với sự hợp tác của người dân.”

Thị trưởng Grenoble, ông Eric Piolle, cho biết khí hậu ở dãy Alpes biến đổi nhiều hơn hai lần so với những nơi khác, theo đó, nhiệt độ ở khu vực này đã tăng lên 2 độ C so với trước kia. Đây chính là nguyên nhân khiến chính quyền thành phố và người dân phải hành động quyết liệt để bảo vệ môi trường.

Bên cạnh buổi lễ chính thức, Liên đoàn nông dân tỉnh Isère cũng như các tổ chức địa phương khác đã tổ chức một cuộc tuần hành “vì một hệ sinh thái xã hội và phổ biến” để chào mừng sự kiện.

Trước Grenoble, danh hiệu này đã được trao cho thành phố Lahti của Phần Lan.

Là thủ phủ của tỉnh Isère, Grenoble là thành phố thứ 13 ở châu Âu vinh dự nhận được danh hiệu này và là thành phố thứ 2 ở Pháp sau Nantes vào năm 2013.

Sự kiện vinh danh này trùng với thời điểm Pháp đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu , với nhiều ưu tiên, trong đó có việc thực hiện Thỏa thuận Xanh châu Âu và hành động ủng hộ không ô nhiễm, dung hòa với khí hậu, tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn.

Dự kiến, hơn 200 sự kiện xã hội, văn hóa và khoa học sẽ được tổ chức trong suốt năm 2022 để tôn vinh danh hiệu vì môi trường này.

Theo AFP