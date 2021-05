Ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm cải thiện năng lực an ninh mạng liên bang cũng như các tiêu chuẩn an ninh kỹ thuật số trong lĩnh vực tư nhân. Sắc lệnh bao gồm một loạt sáng kiến được triển khai nhằm trang bị tốt hơn cho các cơ quan liên bang các công cụ tăng cường an ninh mạng.

{publishtime} {title} {lead} {title} Ông Biden ký sắc lệnh tăng cường an ninh mạng sau vụ Colonial Pipeline Ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm cải thiện năng lực an ninh mạng liên bang cũng như các tiêu chuẩn an ninh kỹ thuật số trong lĩnh vực tư nhân. Sắc lệnh bao gồm một loạt sáng kiến được triển khai nhằm trang bị tốt hơn cho các cơ quan liên bang các công cụ tăng cường an ninh mạng. Bể chứa nhiên liệu của công ty Colonial Pipeline tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN) Sắc lệnh được ký ban hành sau vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ, do công ty Colonial Pipeline điều hành, dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt ở Bờ Đông của nước Mỹ. Cuối tuần qua, đường ống cung cấp 45% nhiên liệu tiêu thụ ở Bờ Đông của nước Mỹ đã thông báo sẽ ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công mạng tống tiền (ransomware). Sau khi Colonial Pipeline tạm dừng hoạt động, nhiều bang ở Đông Nam đã rơi vào tình trạng thiếu xăng. Trước diễn biến vụ việc này, Nhà Trắng đã tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại 17 bang và thủ đô Washington. Colonial Pipeline vận chuyển xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm tinh chế khác từ Vịnh Mexico tới các bang ở Bờ Đông nước Mỹ thông qua đường ống dài 8.850 km, phục vụ trên 50 triệu khách hàng. Ngoài ra, hệ thống này cũng cung cấp nhiên liệu cho một số sân bay lớn nhất của nước Mỹ, trong đó có Hartsfield Jackson của thành phố Atlanta, bang Georgia - sân bay được đánh giá nhộn nhịp hàng đầu thế giới./. (TTXVN/Vietnam+)

