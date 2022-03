Nhiều nước ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu và lạm phát tăng

Nhiều người dân New Zealand đã đổ xô đến các trạm xăng để cố gắng mua tích trữ xăng sau khi nhiều hãng bán lẻ xăng dầu thông báo đợt tăng mạnh vào cuối tuần trong bối cảnh giá dầu mỏ trên thế giới tăng mạnh.

Giá xăng dầu đã tăng đáng kể trong tháng qua, trong đó giá xăng trung bình trên toàn quốc đã tăng 11,8% lên 2,94 NZD/lít (khoảng 2 USD/lít) trong khi giá dầu diesel tăng 23,1% lên 2,28 NZD/lít.

Ngày 11/3, nhà bán lẻ xăng dầu Waitomo của New Zealand cảnh báo đợt tăng giá mạnh chưa từng thấy. Theo Giám đốc điều hành Waitomo Jimmy Ormsby, đây có thể xem là đợt giá dầu tăng mạnh lớn nhất từ trước tới nay.

Mặc dù hầu các nhà bán lẻ xăng dầu tại New Zealand cho biết sẽ không áp dụng việc tăng giá đột ngột, song nhiều người dân đã xếp hàng dài tại các trạm xăng . Các cây xăng trên cả nước chật kín ôtô trước khi đợt tăng giá có hiệu lực.

Theo chuyên gia Shamubeel Eaqub của Viện nghiên cứu kinh tế New Zealand, việc giá nhiên liệu tăng có thể do cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine. Bộ trưởng Tài chính New Zealand cảnh báo đây chưa phải là đợt tăng giá xăng dầu cuồi cùng.

Trong khi đó, tại Hà Lan, chính phủ nước này thông báo gói hỗ trợ trị giá 2,8 tỷ euro (khoảng 3,05 tỷ USD) nhằm ứng phó với giá nhiên liệu tăng và lạm phát tăng.

Bộ trưởng Việc làm và các Vấn đề Xã hội Karien van Gennip cho biết trợ cấp năng lượng một lần cho các gia đình có thu nhập thấp sẽ tăng từ 200 euro lên 800 euro. Ngoài ra, thuế giá trị gia tăng đối với năng lượng cũng được giảm từ 21% xuống còn 9%, trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu cũng giảm 21%.

Trong một bức thư gửi Quốc hội Hà Lan, Bộ trưởng van Gennip cho biết chính phủ đang thực hiện nhiều biện pháp để giúp những người có thu nhập trung bình và thấp đối phó với tình trạng giá năng lượng và lạm phát tăng.

Theo nữ bộ trưởng, lạm phát tại Hà Lan có thể tăng mạnh lên 5,2% trong năm nay do giá năng lượng tăng, trong khi sức mua dự kiến giảm trung bình 2,7%.

