Nhật Bản huy động gần 60.000 sỹ quan bảo đảm an ninh cho Olympic

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết sẽ triển khai gần 60.000 sỹ quan cảnh sát để bảo đảm an ninh cho sự kiện Olympic và Paralympic Tokyo sắp tới. Đây là số lượng sỹ quan cảnh sát lớn nhất mà NPA đã từng triển khai để đảm bảo an ninh cho các sự kiện ở Nhật Bản.

Các vận động viên tham gia lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2020, tại Naraha, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mặc dù vậy, theo NPA, số lượng sỹ quan cảnh sát được triển khai vẫn ít hơn so với kế hoạch ban đầu, do phần lớn các địa điểm thi đấu ở chín tỉnh, thành, chủ yếu là Tokyo, không cho phép khán giả vào sân do lo ngại về nguy cơ lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 . Theo NPA, có khoảng 36.500 trong số gần 60.000 sỹ quan cảnh sát sẽ được triển khai ở Tokyo, trong đó có 11.600 người đến từ các tỉnh khác.

Các địa phương khác có số lượng sỹ quan cảnh sát triển khai lớn là Kanagawa có 7.000 người, Chiba có 4.600 người, Hokkaido 3.400 người, Saitama 2.600 người, Shizuoka 2.300 người, Miyagi và Ibaraki mỗi tỉnh 1.200 người và Fukushima 1.100 người.

Hiện các đoàn thể thao nước ngoài đang đổ về Nhật Bản để chuẩn bị cho Olympic Tokyo, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/7 tới.

Ngày 16/7, khoảng 200 vận động viên và quan chức thể thao của Hà Lan, Canada, Cộng hòa Séc và Ecuador đã tới sân bay Narita, giáp thủ đô Tokyo.

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tới Nhật Bản trong ngày 19/7./.

(TTXVN/Vietnam+)