Người phụ nữ da màu đầu tiên được khắc hình lên đồng xu Mỹ

Cố nhà thơ-nhà hoạt động xã hội Maya Angelou sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên được khắc hình trên đồng 25 xu của Mỹ. Đây là phiên bản đồng xu mới được Cục đúc tiền kim loại Mỹ (US Mint) ra mắt ngày 10/1.

Việc phát hành các đồng 25 xu in hình bà Angelou là một phần của Chương trình “American Women Quarters” nhằm vinh danh các nhân vật nữ nổi tiếng trong lịch sử Mỹ qua việc khắc hình ảnh của họ lên đồng tiền.

Trong thời gian từ năm 2022-2025, chương trình sẽ phát hành các phiên bản 25 xu mới hằng năm, với hình ảnh 5 người phụ nữ tiên phong được lựa chọn để khắc lên mỗi năm.

Tác giả cuốn tự truyện “I Know Why the Caged Bird Sings” (Tôi biết tại sao chim trong lồng vẫn hót), từng gây tiếng vang lớn vào năm 1969, là nhân vật đầu tiên được tưởng niệm sau khi chương trình này được Chính phủ Mỹ thông qua hồi tháng 1/2021.

Theo một thông báo của US Mint, cơ quan này đã bắt đầu chuyển đi những đồng xu đầu tiên có khắc hình bà Angelou phục vụ việc phát hành ra thị trường.

Phó Giám đốc US Mint, ông Ventris Gibson, cho biết mỗi đồng 25 xu phát hành năm 2022 đều được thiết kế để phản ánh trọn vẹn những thành tựu được vinh danh qua chương trình “American Women Quarters .”

Hình ảnh bà Maya Angelou được lựa chọn khắc lên phiên bản đầu tiên do những đóng góp to lớn của bà đối với nền văn học, giúp nâng cao giá trị tinh thần và truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ sau.

Bà Maya Angelou. (Nguồn: nypost.com)

Theo Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen, các thiết kế đồng tiền tại Mỹ đều mang ý nghĩa lịch sử, khẳng định giá trị quốc gia và tái hiện quá trình xã hội Mỹ phát triển.

Suốt 90 năm qua, đồng 25 xu luôn in hình ảnh vị Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington ở một mặt và hình chim đại bàng ở mặt còn lại. Đây đều là những biểu tượng ý nghĩa gắn với lịch sử và văn hóa nước Mỹ.

Trong phiên bản đồng 25 xu đầu tiên thực hiện theo chương trình “American Women Quarters,” hình bà Angelou được khắc ở một mặt và mặt còn lại là hình cựu Tổng thống Washington.

Bà Angelou sinh năm 1928 tại Missouri (Mỹ) là một nhà văn-nhà thơ có ảnh hưởng tại Mỹ vào thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ trước.

Trong suốt cuộc đời hoạt động vì nghệ thuật, nhân quyền, bà Maya Angelou đã được phong tặng rất nhiều giải thưởng và hơn 50 bằng tiến sỹ danh dự. Bà qua đời năm 2014 ở tuổi 86./.

