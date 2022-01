Ngành du lịch thế giới năm 2021 hầu như không cải thiện so với 2020

Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/1, Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) công bố báo cáo cho biết ngành du lịch thế giới trong năm 2021 hầu như không có sự cải thiện so với năm 2020, với mọi chỉ số đều ở mức thấp hơn so với thời trước đại dịch COVID-19.

Trong năm 2020, ngành du lịch thế giới đã chịu thiệt hại nghiêm trọng do các nước áp đặt các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, khiến người dân các nước hạn chế các hoạt động và bị mất kế sinh nhai.

Theo báo cáo, tỷ lệ tiêm chủng gia tăng và việc nới lỏng các hạn chế đi lại đã giúp ngành du lịch thế giới có chút phục hồi trong nửa cuối năm 2021, nhưng sự lây lan của biến thể Omicron vào tháng 12/2021 đã khiến lượng đặt vé du lịch lại sụt giảm.

Báo cáo của UNWTO nêu rõ: “Tốc độ phục hồi (của ngành du lịch) vẫn chậm và không đồng đều ở các khu vực trên thế giới do mức độ khác nhau của các biện pháp hạn chế đi lại, tỷ lệ tiêm chủng và lòng tin của du khách .”

Báo cáo cho biết trong năm 2021, khu vực Nam Âu, Trung Mỹ và vùng Caribe ghi nhận số lượt du khách tăng cao nhất so với năm 2020, song vẫn thấp hơn so với năm 2019 với mức tương ứng lần lượt là 54%, 56% và 37%.

Trong khi đó, số lượt du khách ở Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục giảm trong năm 2021, xuống mức tương ứng là 79% và 94% dưới mức trước đại dịch do nhiều điểm đến du lịch vẫn đóng cửa đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu.

Theo báo cáo, tổng thu nhập trực tiếp của ngành du lịch thế giới trong năm 2021 đã tăng 19% so với năm 2020 lên 1.900 tỷ USD do mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn và thời gian du lịch dài hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, thu nhập của ngành này vẫn hầu như không vượt quá một nửa mức thu nhập của năm 2019.

UNWTO tháng 12/2021 đã tiến hành một cuộc khảo sát các chuyên gia về du lịch trên thế giới, trong đó khoảng 64% chuyên gia cho rằng ngành này sẽ chưa phục hồi hoàn toàn trước năm 2024 trở đi, tăng so với 45% trong cuộc khảo sát tháng 9/2021, thời điểm triển vọng phục hồi ngành du lịch vẫn sáng sủa do biến thể Omicron chưa xuất hiện.

Báo cáo nêu rõ: “Sự gia tăng số ca mắc COVID-19 và biến thể Omicron trong thời gian gần đây được cho là sẽ làm gián đoạn sự phục hồi của ngành du lịch thế giới và ảnh hưởng tới lòng tin của du khách trong suốt đầu năm 2022 bởi một số quốc gia áp đặt trở lại các lệnh cấm đi lại và áp đặt hạn chế đối với một số thị trường du lịch nhất định”./.

(TTXVN/Vietnam+)