Nga và Mỹ bắt đầu thảo luận về việc gia hạn Hiệp ước New START

Hội đồng An ninh Nga thông báo ngày 25/1, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã điện đàm thảo luận về việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) và những triển vọng về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Tên lửa được phóng trên biển Caspi, Cộng hòa Dagestan, Liên bang Nga ngày 23/9/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc điện đàm trên diễn ra theo sáng kiến của Washington.

Thông báo của Hội đồng An ninh Nga nêu rõ: “Ông Nikolai Patrushev và ông Jake Sullivan đã thảo luận về việc gia hạn Hiệp ước New START , cũng như những triển vọng tăng cường hợp tác Nga-Mỹ trong lĩnh vực an ninh.”

Trước đó cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các công tác thiết thực liên quan tới việc gia hạn Hiệp ước New START đã bắt đầu được tiến hành ở cấp chuyên gia./.

(TTXVN/Vietnam+)