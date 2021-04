Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đã chạm mốc thấp nhất trong nhiều năm

Ngày 1/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã chạm mức thấp nhất từ trước đến nay.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các biện pháp gây sức ép và trừng phạt Nga mà chính quyền Mỹ lựa chọn sẽ không có cơ hội thành công. Ông Lavrov cũng bác bỏ khả năng hai bên có thể đối thoại nghiêm túc.

Phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan cho biết nước này đang tạm dừng các dịch vụ thị thực và công dân tại lãnh sự quán ở Nga.

Hiện Mỹ chỉ cung cấp các dịch vụ lãnh sự tại Đại sứ quán Mỹ ở Moskva sau khi rà soát an ninh trong các hoạt động của phái bộ này. Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ đình chỉ hoạt động tại 2 lãnh sự quán ở Nga vào năm ngoái, với lý do an toàn và an ninh tại các cơ sở bị giảm tải hoạt động do COVID-19.

Đại sứ Sullivan tuyên bố các hoạt động tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Vladivostok sẽ vẫn bị đình chỉ. Theo ông, lãnh sự quán Mỹ tại Yekaterinburg sẽ mở cửa nhưng không còn cấp thị thực hoặc cung cấp dịch vụ cho công dân Mỹ kể ngày 2/4.

Điều này có nghĩa là tất cả các đơn xin thị thực từ Nga sẽ do Đại sứ quán Mỹ tại Moskva xử lý. Ông Sullivan khẳng định Đại sứ quán Mỹ cũng sẽ cung cấp dịch vụ thị thực một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất có thể, dù hạn chế về nhân sự.

Quan hệ Mỹ-Nga đã trở nên tồi tệ kể từ năm 2014 liên quan đến tình hình bất ổn ở Đông Ukraine.

Mối quan hệ ngày càng xấu đi sau khi Washington đưa ra một loạt cáo buộc vô căn cứ chống lại Moskva, bắt đầu với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 cũng như các cuộc tấn công mạng.

Những cáo buộc này thường là cơ sở cho các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga, vốn đã bị Điện Kremlin lên án gay gắt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng bình thường hóa quan hệ song phương nếu Nhà Trắng cũng có thiện chí, nhưng cho đến nay chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn chưa đưa ra ý định như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)