Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 29/9, cơ quan an ninh đã bắt giữ ông Ilya Sachkov , Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Nga Group IB, do tình nghi ông này chuyển giao thông tin cho các cơ quan tình báo nước ngoài.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Nga bắt giữ giám đốc công ty an ninh mạng tình nghi phản quốc Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 29/9, cơ quan an ninh đã bắt giữ ông Ilya Sachkov , Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Nga Group IB, do tình nghi ông này chuyển giao thông tin cho các cơ quan tình báo nước ngoài. Ilya Sachkov, Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Nga Group IB. (Nguồn: Getty Images) Một tòa án của Moskva trước đó cùng ngày thông báo chính quyền Nga đã bắt giữ ông Sachkov vì tình nghi phạm tội phản quốc và sẽ giam giữ ông này trong hai tháng. Các nhân viên an ninh đã lục soát các văn phòng của Group IB tại thủ đô Moskva. Hiện mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và Group IB đảm bảo mọi dữ liệu của khách hàng được bảo mật. Group IB là một trong những công ty an ninh mạng hàng đầu của Nga tập trung điều tra các tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên mạng. Khách hàng của công ty này là các ngân hàng, công ty năng lượng, công ty công nghệ... Theo quy định của luật pháp Nga, với tội danh phản quốc , người bị tuyên án có thể phải nhận mức án tù lên đến 20 năm. Theo TASS

Theo TASS