{publishtime} {title} {lead} {title} New Zealand đồng ý hồi hương công dân liên quan đến tổ chức IS Ngày 26/7, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho hay bà đã chấp nhận yêu cầu của nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ về việc hồi hương một công dân New Zealand bị cáo buộc có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP) Đối tượng nói trên là nữ, 24 tuổi, mang hai quốc tịch New Zealand và Australia. Người này cùng hai con nhỏ đã đến Syria năm 2014 và bị lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hồi đầu năm 2021 khi đang tìm cách nhập cảnh từ Syria. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết người phụ nữ này là đối tượng khủng bố IS bị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế ( Interpol ) truy nã. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu phía New Zealand cho hồi hương đối tượng này cùng 2 con nhỏ. Trong thông báo sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Ardern nhấn mạnh New Zealand hành động dựa trên trách nhiệm quốc tế và một số yếu tố khác, trong đó có yếu tố trẻ em. Bà cũng khẳng định lực lượng chức năng New Zealand sẽ điều tra rõ mọi đối tượng bị tình nghi liên quan đến khủng bố. Trước đó, Chính phủ Australia đã hủy bỏ quyền công dân của đối tượng trên./. (TTXVN/Vietnam+)

