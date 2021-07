Nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2021

Các chuyên gia kinh tế cho hay sau khi đạt mức đỉnh trong quý 2/2021, tăng trưởng kinh tế Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu chậm lại trong quý 3 giữa lúc chuỗi cung ứng bị hạn chế và có nhiều lo ngại về lạm phát.

Đồng 100 USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ethan Harris, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế toàn cầu tại Bank of America Merrill Lynch Global Research - bộ phận nghiên cứu của Bank of America (Mỹ), nhận định kinh tế Mỹ có thể đã vượt qua mức “đỉnh” của tăng trưởng và lạm phát.

Theo ông Harris, điều này hoàn toàn không gây bất ngờ bởi tốc độ tăng trưởng và tình hình lạm phát hiện nay rõ ràng là không bền vững. Ông Harris bày tỏ kỳ vọng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức trung bình trong những tháng tới.

Ông Harris đã hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 của Mỹ xuống 6,5%, thấp hơn so với ước tính tăng 7% trước đó trong bối cảnh các hoạt động của nền kinh tế dường như “bị hạn chế hơn” so với dự đoán. Điều này được thể hiện trong hai dấu hiệu là sản xuất hàng hóa bị hạn chế do các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng và chi tiêu dịch vụ hạn chế do thiếu lao động.

Khảo sát cuối tuần trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng lan rộng tại Mỹ, bao gồm tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu và lao động, giao hành chậm trễ và lượng hàng hóa tiêu dùng trong kho dự trữ thấp.

Bộ Lao động Mỹ tuần trước công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 6/2021 đã tăng 0.9% so với tháng trước đó.

Số liệu CPI của Mỹ trong tháng 6/2021 cũng tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất tính theo năm trong gần 13 năm qua.

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công ước tính đầu tiên về GDP quý 2 vào ngày 29/7.

Trong khi đó, tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Conference Board, có trụ sở tại New York (Mỹ), tuần trước ước tính tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ ở mức khoảng 9% trong quý 2, cao hơn so với mức tăng 6,4% trong quý 1/2021.

Sau đó, tăng trưởng kinh tế Mỹ dự kiến sẽ chậm lại còn 7,8% trong quý 3 và giảm tốc xuống 4,2% trong quý 4/2021.

Theo AFP