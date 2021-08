Ngày 2/8, Mỹ tuyên bố sẽ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn Afghanistan do lo ngại về sự an toàn của những người từng làm việc với lực lượng Mỹ tại quốc gia Nam Á này trong bối cảnh Washington chấm dứt can dự quân sự kéo dài 2 thập kỷ ở Afghanistan.

{publishtime} {title} {lead} {title} Mỹ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn Afghanistan Ngày 2/8, Mỹ tuyên bố sẽ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn Afghanistan do lo ngại về sự an toàn của những người từng làm việc với lực lượng Mỹ tại quốc gia Nam Á này trong bối cảnh Washington chấm dứt can dự quân sự kéo dài 2 thập kỷ ở Afghanistan. Các gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Kabul, Afghanistan, ngày 23/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN) Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong bối cảnh Taliban leo thang bạo lực, Chính phủ Mỹ tiếp tục nỗ lực trợ giúp những người Afghanistan đã từng làm việc cho Mỹ, tạo cơ hội cho họ tới Mỹ định cư và ổn định cuộc sống mới. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các điều kiện để công dân Afghanistan nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ sẽ được mở rộng, gồm cả những người Afghanistan từng làm việc cho các tổ chức truyền thông có trụ sở tại Mỹ hay các tổ chức phi chính phủ hoặc làm việc trong các dự án được Mỹ hỗ trợ tài chính. Bộ trên cũng sẽ tiếp nhận thêm những người Afghanistan từng làm phiên dịch hay đóng vai trò hỗ trợ khác cho các lực lượng thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan , song không đáp ứng được những yêu cầu trước đây về thời gian phục vụ. Hiện, khoảng 20.000 người Afghanistan làm phiên dịch cho Mỹ trong thời gian binh lính Mỹ tham chiến tại quốc gia Nam Á này đã đệ đơn xin tị nạn tại Mỹ để tránh sự trả thù của lực lượng Taliban . Ngày 23/7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép chi 100 triệu USD từ một quỹ khẩn cấp để hỗ trợ giải quyết các vấn đề di cư khẩn cấp liên quan đến tình hình tại Afghanistan. Mỹ cũng thông báo bắt đầu sơ tán hàng nghìn người Afghanistan từng hợp tác với phương Tây đang lo sợ bị Taliban trả thù. Chuyến bay đầu tiên chở những người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ đã đến Mỹ ngày 30/7. Tổng thống Biden đã ấn định thời hạn chót vào ngày 31/8 rút về nước số binh sỹ Mỹ còn lại ở Afghanistan, chấm dứt cuộc cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bạo lực đã gia tăng mạnh tại Afghanistan kể từ khi kế hoạch rút quân được thông báo trong tháng Tư. Theo AFP

Theo AFP