Mỹ: Thượng viện phê chuẩn Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Bộ Y tế

Ngày 24/3, Thượng viện Mỹ đã xác nhận ông David M. Turk là Thứ trưởng Bộ Năng lượng trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống.

Ông David M. Turk được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu xác nhận là Thứ trưởng Bộ Năng lượng. (Nguồn: YouTube)

Hai thành viên của đảng Cộng hòa gồm Thượng nghị sỹ bang Kentucky Rand Paul và Thượng nghị sỹ bang Missouri Josh Hawley là những nhân vật bỏ phiếu chống lại đối với đề cử này.

Mặc dù các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện, với nhiều người đại diện cho các bang miền Tây sản xuất năng lượng, thường xuyên chỉ trích gay gắt các chính sách năng lượng của chính quyền, song Thượng nghị sỹ bang Wyoming John Barrasso đã ca ngợi ông David M. Turk.

Ông Barrasso cho rằng, nếu được xác nhận, ông Turk phải ưu tiên các chính sách tận dụng những lợi ích to lớn về kinh tế và an ninh quốc gia được tạo ra từ nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than dồi dào mà nước Mỹ đang sở hữu.

Ông Barrasso cũng đánh giá cao cam kết của ông Turk đối với công nghệ sử dụng và hấp thụ carbon, cũng như nhu cầu xây dựng các đường ống dẫn CO2.

Ông Turk, người từng phục vụ trong Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ Ngoại giao trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, đã vượt qua thủ tục tại Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thượng viện trong một cuộc bỏ phiếu nhất trí hồi đầu tháng.

Ông Turk cũng từng trải qua vị trí Phó đặc phái viên của Bộ Ngoại giao về biến đổi khí hậu, đã làm việc tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế từ năm 2016.

Trước đây, quan chức này cũng từng cam kết rằng, nếu được xác nhận sẽ lắng nghe tiếng nói của người lao động và các gia đình Mỹ bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế thay đổi nhằm hướng tới tương lai năng lượng sạch, đồng thời tạo ra những công việc được trả lương cao.

Bà Rachel Levine. (Nguồn: The Washington Post)

Cùng ngày, Thượng viện đã xác nhận Tiến sỹ Rachel Levine là Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, sự kiện đưa bà trở thành quan chức chuyển giới công khai đầu tiên trong chính quyền Mỹ.

Bà Levine, trước đây là quan chức phụ trách y tế của bang Pennsylvania, đã được Thượng viện xác nhận với tỷ lệ 52 phiếu thuận và 48 phiếu chống.

Phát biểu tại Thượng viện trước cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sỹ Dân chủ bang New York Charles Schumer ca ngợi việc xác nhận đề cử đối với bà Levine là một sự kiện lịch sử.

Ông Schumer nhấn mạnh rằng người Mỹ chuyển giới phải chịu tỷ lệ cao hơn hầu hết các nhóm khác về vấn đề lạm dụng, tình trạng vô gia cư và trầm cảm, do vậy điều quan trọng là phải có những nhân vật như Tiến sỹ Levine, người được công chúng chú ý, sẽ giúp phá bỏ rào cản của "sự thiếu hiểu biết và sợ hãi.”

Trong khi đó, những thành viên của đảng Cộng hòa phản đối đề cử nêu trên đã chỉ ra thành tích của bà Levine trong việc chống COVID-19 tại bang Pennsylvania, cho rằng điều này không mang lại dấu hiệu tốt cho bà trong việc xử lý đại dịch ở cấp quốc gia.

Tuy nhiên, tại phiên điều trần xác nhận đề cử, Thượng nghị sỹ bang North Carolina Richard Burr, thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Ủy ban Y tế Thượng viện, đã lên tiếng bảo vệ bà Levine.

Cũng tại buổi điều trần, bà Levine chỉ ra những nỗ lực của Pennsylvania để chống lại cuộc khủng hoảng “thuốc giảm đau nhóm opioid,” bao gồm cả vấn đề mở rộng việc sử dụng “naloxone” điều trị quá liều cho những người phản ứng đầu tiên.

Trong cuộc chiến COVID-19, bà Levine cũng đề cập tới những nỗ lực của lực lượng đặc nhiệm y tế tiểu bang trong việc hỗ trợ các nhóm cộng đồng da màu gốc Phi và Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)