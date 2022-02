Mỹ thông báo phạt Ngân hàng quốc gia Pakistan hơn 55 triệu USD

Ngày 25/2, Ngân hàng quốc gia Pakistan (NBP) cho biết đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý Mỹ về việc nộp khoản tiền phạt hơn 55 triệu USD cho chi nhánh của ngân hàng này ở New York.

(Nguồn: sawahpress.com)

Động thái mới nhất khiến giá cổ phiếu của NBP sụt giảm mạnh.

Trong thông báo gửi tới Sàn Giao dịch chứng khoán Pakistan (PSX), NBP nêu rõ thỏa thuận bao gồm tiền phạt tổng cộng 55,4 triệu USD tập trung vào các điểm hạn chế của chương trình tuân thủ trong quá khứ và sự chậm trễ trong việc thực hiện các cải cách liên quan chương trình này.

Thông báo cho biết không phát hiện các giao dịch không phù hợp hoặc hành vi sai phạm cố ý nào tại chi nhánh ở New York thuộc quyền quản lý mới của ngân hàng này từ tháng 5/2020.

Ngoài ra, NBP đang tăng cường đáng kể chương trình tuân thủ đã được các cơ quản lý của Mỹ công nhận.

Thông báo mới trên của NBP đã khiến giá cổ phiếu của ngân hàng này giảm tới 7,2% trong phiên giao dịch cùng ngày.

Trước đó, ngày 24/2, Hội đồng Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, cũng như Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho biết NBP bị xử phạt do các vi phạm liên quan đến việc không tuân thủ quy định và việc chống rửa tiền.

Nhà nước Pakistan hiện sở hữu 75,20% cổ phần tại NBP - một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất quốc gia Nam Á này.

Ngân hàng lớn nhất của Pakistan là HBL cũng đã đối mặt với một án phạt tương tự vào năm 2017.

Ban đầu các cơ quan quản lý Mỹ yêu cầu ngân hàng này nộp phạt 630 triệu USD vì không tuân thủ luật chống rửa tiền , nhưng sau đó mức phạt được điều chỉnh xuống còn 225 triệu USD.

Theo AFP