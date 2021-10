Mỹ thông báo Nga cho phép các hãng hàng không Mỹ bay qua không phận

Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chính phủ Nga đã cấp phép cho các hãng hàng không Mỹ được di chuyển qua không phận Nga, kể cả với những hãng muốn tăng cường chuyến bay.

Máy bay của hãng hàng không American Airlines tại sân bay quốc tế Dallas Fort Worth ở Dallas, Texas, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters (Anh), trong tháng này, Hiệp hội các hãng hàng không Mỹ (A4A) - đại diện cho American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service, đã gửi thư cho Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 14/10, yêu cầu Bộ Ngoại giao triển khai “hành động cấp bách” nhằm giải quyết nhu cầu đảm bảo quyền bay qua không phận của Nga."

A4A cũng cảnh báo khả năng phải tạm dừng khai thác một số chuyến bay nếu không có hành động can thiệp. Bức thư nhấn mạnh nhiều hãng hàng không Mỹ cần có thêm quyền bay qua không phận của Nga nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Nếu không có những quyền lợi bổ sung này, họ buộc phải khai thác các đường bay thay thế, không hiệu quả dẫn đến mất thời gian, trục trặc kỹ thuật, phát thải khí CO2 vượt mức hay mất một số quyền lợi khác.

Trong thư, Giám đốc điều hành A4A Nicholas Calio cũng nhấn mạnh các hãng hàng không vận tải hàng hóa của Mỹ cần được khôi phục quyền bay trên tất cả các tuyến vận chuyển hàng hóa nối giữa các điểm ở châu Âu và châu Á mà đã được hai bên nhất trí.

Nếu không có hành động, các hãng hàng không Mỹ có thể phải cân nhắc các biện pháp giảm thiểu thiệt hại như cắt giảm lịch trình bay. Điều này sẽ khiến ngành hàng không Mỹ kém cạnh tranh hơn trên trường quốc tế, đồng thời làm trầm trọng tình trạng tồn đọng hàng hóa và ảnh hưởng đến dịch vụ chuyển phát nhanh cần thiết để giảm sức ép lên chuỗi cung ứng.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đã nhận được bức thư và cho biết Nga tuần trước đã cấp phép cho các chuyến bay của Mỹ bay qua không phận của Nga. Bộ trên sẽ tiếp tục làm việc với giới chức Nga nhằm đảm bảo mở rộng cơ hội cung cấp dịch vụ hàng không cho các hãng hàng không của Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan này từ chối cho biết số lượng chuyến bay đã được phê duyệt. Đại sứ quán Nga tại Washington và A4A vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ luôn trong thế trừng phạt và đáp trả lẫn nhau do bất đồng xung quanh các vấn đề Ukraine, an ninh mạng và cáo buộc lẫn nhau can thiệp công việc chính trị nội bộ.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí rằng việc duy trì đối thoại bất chấp sự chia rẽ trên nhiều phương diện là vô cùng quan trọng.

Kể cả trong thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, Nga và Mỹ được biết vẫn giữ liên lạc để tránh xảy ra mâu thuẫn xung đột.

Theo Reuters