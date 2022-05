Mỹ: Thành phố New York nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thành phố New York của Mỹ ngày 17/5 đã nâng cảnh báo dịch bệnh COVID-19 từ mức trung bình lên mức cao, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại thành phố này liên tục tăng trong những tuần gần đây.

Mức cảnh báo này có nghĩa là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng tại New York ở mức cao và sức ép đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của thành phố rất lớn.

Cùng với việc nâng mức cảnh báo, nhà chức trách New York đưa ra hướng dẫn y tế yêu cầu người dân thành phố đeo khẩu trang ở tất cả các địa điểm công cộng ngoài trời và trong nhà, đồng thời cân nhắc tránh các hoạt động có nguy cơ cao.

Đầu tháng Năm này, New York đã nâng cảnh báo COVID-19 từ mức thấp lên mức trung bình.

Theo báo cáo mới nhất của bang New York, tỷ lệ số ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trung bình 7 ngày qua tại thành phố New York là 5,18% - vẫn thấp nhất trong số 10 khu vực của bang New York.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày tại Mỹ có xu hướng tăng từ đầu tháng Tư và số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã vượt 1 triệu ca.

Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 trên thế giới, với tổng số ca mắc gần 84,5 triệu người, chiếm khoảng 16% tổng số ca mắc toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)