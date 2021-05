Mỹ tham gia chiến dịch quốc tế chống bạo lực cực đoan trên mạng

Ngày 7/5, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ tham gia chiến dịch quốc tế đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên không gian mạng, đánh dấu sự thay đổi chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden hai năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia chiến dịch này.

Đối tượng Brenton Tarrant tại phiên tòa ở thành phố Christchurch, New Zealand ngày 24/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiến dịch mang tên “Lời kêu gọi hành động từ Christchurch nhằm xóa sổ nội dung khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên không gian mạng” do Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng hồi năm 2019, sau vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Christchurch của New Zealand. Toàn bộ vụ việc được hung thủ phát trực tiếp (live-stream) trên mạng xã hội Facebook.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki thông báo Washington sẽ tham gia chiến dịch trên, trong đó các nước thành viên và các đối tác công nghệ cam kết hợp tác nhằm xử lý nội dung khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên mạng Internet .

Bà nhấn mạnh nỗ lực đấu tranh chống các phần tử khủng bố và cực đoan lợi dụng mạng Internet nhằm tuyển mộ và phát tán các nội dung bạo lực là “một ưu tiên quan trọng đối với Mỹ.”

Bà nêu rõ: “(Việc Mỹ) tham gia liên minh của các chính phủ và các công ty ủng hộ chiến dịch”Lời kêu gọi từ Christchurch“giúp củng cố hành động tập thể.”

Vụ xả súng đẫm máu xảy ra ngày 15/3/2019 khi hung thủ người Australia Brenton Tarrant đã đăng tải những thông điệp tuyên truyền chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, sau đó phát trực tiếp vụ xả súng tàn bạo vào những người đang cầu nguyện tại hai đền thờ Hồi giáo ở Christchurch, khiến 51 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng.

Thủ tướng Ardern gọi đây là “một trong những ngày đen tối nhất” trong lịch sử New Zealand.

Tòa án Tối cao New Zealand đã tuyên án tù chung thân mà không được ân xá với Tarrant sau khi y nhận 51 tội danh giết người, 40 tội danh cố ý giết người và một tội danh thực hiện hành vi khủng bố. Đây cũng là bản án chưa từng có trong lịch sử tư pháp của New Zealand.

Theo AFP