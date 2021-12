Giới chức y tế thành phố Miami, bang Florida của Mỹ, thông báo đã phát hiện 48 ca mắc COVID-19 trên Symphony of the Seas khi du thuyền lớn nhất thế giới này cập cảng ngày 18/12. Cụ thể, 48 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Symphony of the Seas đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

{publishtime} {title} {lead} {title} Mỹ phát hiện gần 50 ca mắc COVID-19 trên du thuyền lớn nhất thế giới Du thuyền Symphony of the Seas . (Nguồn: wikipedia) Giới chức y tế thành phố Miami, bang Florida của Mỹ, thông báo đã phát hiện 48 ca mắc COVID-19 trên Symphony of the Seas khi du thuyền lớn nhất thế giới này cập cảng ngày 18/12. Cụ thể, 48 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Symphony of the Seas đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo giới chức y tế, hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và 98% trong số này đã tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Trước đó, để thực hiện chuyến du lịch 7 ngày trên tàu Symphony of the Seas, toàn bộ du khách trên 12 tuổi buộc phải tiêm đủ liều vaccine và thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi lên tàu. Ngoài quy định tiêm vaccine , thủy thủ đoàn cũng buộc phải xét nghiệm định kỳ hằng tuần./. (TTXVN/Vietnam+)

