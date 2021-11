Mỹ lo ngại nguy cơ gia tăng các vụ tấn công của ISIS-K tại Afghanistan

Mỹ lo ngại nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công của ISIS-K - lực lượng chân rết của Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Afghanistan, đồng thời mong muốn Taliban sẽ thành công đánh bại lực lượng này.

Hiện trường vụ đánh bom gần lối vào thánh đường Eid Gah ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 3/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại diện đặc biệt Mỹ về Afghanistan, ông Tom West đã chia sẻ điều này khi trả lời báo giới thông qua điện thoại ngày 8/11. Ngoài ra, Mỹ đã sẵn sàng xúc tiến vòng đàm phán tiếp theo với Taliban song ông West không nêu cụ thể thời điểm tổ chức. Ông cho biết thêm ở thời điểm hiện tại, Mỹ chưa xem xét mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul.

Trước đó, gần giữa tháng 10, Mỹ và lực lượng Taliban đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp trong nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế.

Washington đánh giá cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Taliban tại Dohar (Qatar) đã diễn ra một cách “chuyên nghiệp và thẳng thắn”. Cuộc gặp tập trung vào các mối quan ngại an ninh và khủng bố, hành lang an toàn cho công dân Mỹ, công dân các nước khác và người dân Afghanistan, cũng như vấn đề nhân quyền, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái vào mọi mặt của xã hội Afghanistan.

Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào tháng 8 năm nay sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này. Hiện chính quyền Taliban chưa được quốc gia nào công nhận là chính phủ hợp pháp ở Afghanistan.

Trong khi đó, nền kinh tế Afghanistan đang lâm vào tình trạng khó khăn do bị cắt viện trợ quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp và giá lương thực tăng mạnh.

Các vụ tấn công đẫm máu do ISIS-K thực hiện cũng liên tiếp xảy ra trong thời gian qua, đe dọa ổn định và an ninh của quốc gia Nam Á này.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này sẽ tổ chức Đối thoại An ninh khu vực Delhi về Afghanistan vào ngày 10/11.

Đối thoại sẽ được tổ chức ở cấp Cố vấn An ninh Quốc gia/Thư ký Hội đồng An ninh và sẽ do Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval chủ trì.

Các nguồn tin tại New Delhi cho biết, Đối thoại An ninh khu vực Delhi về Afghanistan có sự tham gia mở rộng của Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Đối thoại lần này dự kiến xem xét tình hình an ninh trong khu vực phát sinh từ những diễn biến gần đây ở Afghanistan, cũng như cân nhắc các biện pháp để giải quyết các thách thức an ninh liên quan và hỗ trợ người dân nước này trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)