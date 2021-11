Ngày 3/11, các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ cho biết cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của Mỹ nhận định rằng những kẻ cực đoan trong nước, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, gây ra mối đe dọa bạo lực cho “xứ sở cờ hoa” tương đương với mối đe dọa từ phía tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Mỹ đối mặt với mối đe dọa cực đoan trong nước tương đương với IS Ngày 3/11, các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ cho biết cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của Mỹ nhận định rằng những kẻ cực đoan trong nước, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, gây ra mối đe dọa bạo lực cho “xứ sở cờ hoa” tương đương với mối đe dọa từ phía tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. FBI nhận thấy sự gia tăng đáng kể mối đe dọa bạo lực từ những kẻ cực đoan trong nước trong 18 tháng qua. (Nguồn: reuters.com) Phát biểu tại Tiểu ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Timothy Langan, lãnh đạo bộ phận phản gián thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết mối lo ngại đối với các phần tử cực đoan trong nước có động cơ chủng tộc đã khiến FBI phải nâng mối đe dọa này lên mức tương đương với mối đe dọa do các tay súng IS gây ra. Theo ông Langan, FBI đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể mối đe dọa bạo lực từ những kẻ cực đoan trong nước trong 18 tháng qua. Văn phòng của ông đang tiến hành khoảng 2.700 cuộc điều tra liên quan đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước và đã có 18 vụ tấn công gây chết người nhằm vào các cơ sở tôn giáo của Mỹ, trong đó 70 người đã thiệt mạng trong những năm gần đây. Trong khi đó, ông John Cohen, quyền Thứ trưởng phụ trách tình báo và phân tích tại Bộ An ninh nội địa Mỹ khẳng định ưu thế chủng tộc và “lòng căm thù người nhập cư” là những mối đe dọa lớn, cơ quan của ông tin rằng mối đe dọa trong nước lớn nhất là do những kẻ phạm tội đơn độc và các nhóm nhỏ được truyền bá hệ tư tưởng cực đoan. Mối đe dọa được châm ngòi bởi sự pha trộn giữa niềm tin cực đoan và những bất bình cá nhân. Ngoài ra, ông Cohen cũng lưu ý rằng những kẻ cực đoan trong nước tiến hành quá nhiều cuộc thảo luận công khai trên phương tiện truyền thông xã hội, gây khó khăn cho việc phát hiện ra các mối đe dọa mà chúng gây ra./. (TTXVN/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)