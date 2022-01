Mỹ đối mặt làn sóng tử vong cao do COVID-19 trong vài tuần tới

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mặc dù biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được giới chuyên gia đánh giá là không gây nguy hiểm chết người bằng các biến thể khác, thế nhưng dự báo giới chuyên gia đưa ra ngày 18/1 cho thấy nước Mỹ có thể sẽ có thêm khoảng 50.000-300.000 người tử vong từ nay cho tới khi dịch giảm dần vào giữa tháng Ba tới. Tổng số ca tử vong vì đại dịch của nước Mỹ có thể sẽ cán mốc kỷ lục 1 triệu ca trong 1-2 tháng tới.

Kể từ giữa tháng 11/2021 tới nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ vẫn liên tục tăng với khoảng 1.700 ca/tuần và số ca tử vong được ghi nhận tại các nhà dưỡng lão cũng tăng trong hai tuần qua, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2021, bởi hầu hết người dân đã tiêm chủng.

Số ca mắc COVID-19 , đặc biệt là biến thể Omicron, tăng cao ở nhiều bang và nhiều người có bệnh nền đã trở bệnh nặng hơn.

Giáo sư Katriona Shea, thuộc Đại học bang Pennsylvania - trưởng nhóm nghiên cứu tập hợp các mô hình đại dịch, đã chia sẻ dự báo của nhóm với Nhà Trắng.

Bà nhấn mạnh rằng sẽ có nhiều người mắc COVID-19 hơn trong thời gian tới, kể cả khi mỗi người cảm thấy chính mình ít có nguy cơ nhiễm bệnh hơn.

Cũng theo Giáo sư Shea, số ca tử vong của Mỹ sẽ đạt tới ngưỡng đỉnh vào cuối tháng Một hoặc đầu tháng Hai.

Nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại số ca tử vong mỗi tuần thậm chí có thể còn vượt mức kỷ lục của năm 2021 và khả năng cao là do biến thể Delta.

Bằng chứng nghiên cứu từ khoảng 70.000 bệnh nhân tại bang California cho thấy biến thể Omicron gây ảnh hưởng nhẹ hơn so với biến thể Delta, tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện, cấp cứu thở máy và dẫn đến tử vong do Omicron gây nên thấp hơn nhiều so với các biến thể khác.

Điều đáng nói là tình trạng quá tải tại các bệnh viện, thiếu y bác sỹ và các điều trị viên cũng là nguyên nhân đóng góp một phần vào tình trạng gia tăng số ca tử vong bởi người bệnh không được chăm sóc đúng mức.

Theo thống kê của báo New York Times, hiện nước Mỹ mỗi ngày ghi nhận khoảng 800.000 ca nhiễm mới, con số chưa phản ánh hết tình hình lây nhiễm COVID-19 tại đây bởi nhiều người tự xét nghiệm tại nhà hoặc nhiễm mà không xét nghiệm.

Tuy nhiên, một điều rõ ràng là đại dịch vẫn đang lan rộng và giới chức cũng như từng người dân cần nỗ lực hơn nữa để có thể kiểm soát tình hình cũng như giảm thiểu số ca tử vong ngày càng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)