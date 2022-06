Mỹ công bố kế hoạch thúc đẩy quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương

Điều phối viên của Nhà Trắng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell. (Nguồn: scmp.com)

Điều phối viên của Nhà Trắng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell ngày 16/6 cho biết Mỹ có kế hoạch công bố một sáng kiến mới nhằm giải quyết những vấn đề của các quốc đảo Thái Bình Dương bằng cách hợp tác với các nước cùng chí hướng.

Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Trung tâm An ninh Mỹ mới tổ chức, ông Campbell - quan chức phụ trách khu vực châu Á trong Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ khẳng định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có vị trí chiến lược quan trọng.

Sáng kiến chi tiết mà Mỹ sẽ đưa ra nhằm đảm bảo rằng nước này cùng với các đồng minh khác gồm Australia, Anh, Pháp, Nhật Bản và New Zealand có thể thúc đẩy môi trường Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ông Campbell khẳng định kế hoạch này của Washington gồm những cam kết đối với các quốc đảo Thái Bình Dương để giải quyết những chủ đề mà hai bên cùng quan tâm liên quan đến mối quan hệ giữa hai bên, hoạt động đánh bắt cá hợp pháp, vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)