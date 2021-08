Mỹ: Các nhà hàng tại New York đối mặt thách thức từ yêu cầu tiêm chủng

Bắt đầu từ ngày 16/8 (theo giờ địa phương), New York sẽ trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ áp đặt yêu cầu tiêm chủng đối với các hoạt động ăn uống trong nhà.

Một nhà hàng ở New York. (Nguồn: Reuters)

Chính sách mới này dự kiến khiến các chủ điều hành nhà hàng trên khắp năm quận của thành phố phải đối mặt với một loạt thách thức mới.

Chính sách mới cho tình hình mới

Giữa bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới gia tăng do sự lây lan của biến thể Delta , thành phố New York đang yêu cầu người dân chứng minh họ ít nhất đã tiêm một liều vaccine trước khi tham gia một số hoạt động trong nhà như ăn uống, thể thao và các buổi biểu diễn nghệ thuật. Nhân viên của những địa điểm đó cũng được yêu cầu phải tiêm phòng.

Sau một vài tuần để thích ứng, yêu cầu dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 13/9.

Chính sách này đang nhận được nhiều sự quan tâm và một số thành phố khác đã đưa ra động thái tiếp bước. Ngày 12/8, San Francisco cũng ra yêu cầu tương tự như New York và dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/8.

Yêu cầu của California khác một chút so với New York ở khoản thành phố yêu cầu người dân cấp bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ, nhưng cho phép người sử dụng lao động hai tháng để xác minh tình trạng của công nhân. Los Angeles cũng đang xem xét một kế hoạch tương tự.

Do nhiều địa phương và chính các quán ăn cũng đưa ra nhiều yêu cầu tiêm chủng hơn, nên công ty chuyên về dịch vụ đặt bàn trực tuyến OpenTable đã triển khai tính năng cho phép các nhà hàng hiển thị yêu cầu tiêm chủng cho khách hàng. Dịch vụ này cũng có kế hoạch công bố danh sách các nhà hàng có yêu cầu bằng như vậy trên toàn quốc.

Theo giới quan sát, yêu cầu của New York sẽ cần một thời gian để người dân và các chủ nhà hàng học cách thích nghi. Nhưng các nhà hàng vẫn đang chờ đợi hướng dẫn chi tiết hơn từ các quan chức thành phố, chẳng hạn như họ cần thu thập và ghi lại bao nhiêu thông tin từ khách hàng.

Giám đốc điều hành của chuỗi nhà hàng Chipotle Mexican Grill, ông Brian Niccol cho hay New York nên tìm hiểu cách các yêu cầu tiêm chủng có thể thực thi đối với những người không thể tiêm vaccine vì lý do y tế hoặc tôn giáo ra sao. Nếu không, một lượng lớn khách hàng và lực lượng lao động sẽ không thể tiếp cận các địa điểm này.

Những thách thức đối với các nhà hàng

Lao động vẫn luôn là một thách thức đối với ngành công nghiệp kinh doanh nhà hàng, vốn cần một số lượng nhân lực lớn.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, các nhà hàng đã phải tăng lương và đưa ra các khoản thưởng để thu hút lao động mới và giữ chân lao động cũ. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn ở mức cao 8,4% trên toàn quốc trong tháng Bảy.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại New York City, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Art Depole, đồng sở hữu chuỗi nhà hàng Mooyah Burgers, Fries and Shakes, cho hay hơn một nửa nhân viên làm việc tại đây đã được tiêm phòng. Tuy nhiên, ông vẫn nhận thấy sự phản đối gay gắt từ một số nhân viên chưa tiêm chủng. Thậm chí, họ cảnh báo sẽ nghỉ việc nếu việc tiêm chủng trở thành điều khoản bắt buộc trong công việc.

Việc thực thi các yêu cầu tiêm chủng cũng tạo thêm gánh nặng cho nhân viên của chuỗi, khi họ sẽ phải tìm cách khéo léo xử lý những khách hàng không tuân thủ.

Bên cạnh đó, kiểm tra chứng nhận tiêm chủng cũng có thể buộc các nhà hàng phải sắp xếp một nhân viên phụ chỉ để túc trực ở cửa suốt ca làm việc. Điều này sẽ làm tăng chi phí lao động của các nhà hàng.

Việc thuyết phục khách du lịch chấp hành yêu cầu tiêm chủng cũng là một khó khăn khác đối với các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ông Depole chia sẻ nhiều người dân ở thành phố hiểu và chấp nhận yêu cầu này. Nhưng khách du lịch và những người tới từ nơi khác có thể sẽ không hài lòng và quyết định không tới những địa điểm có yêu cầu như vậy nữa.

Còn đối với khách du lịch từ nước ngoài, dù số lượng này không nhiều và dự kiến sẽ không phục hồi về mức trước đại dịch cho đến năm 2025, một số người đã gặp khó khăn để chứng minh bằng chứng tiêm chủng của họ.

Ví dụ như câu chuyện của người sáng lập của công ty tư vấn ngành bán lẻ SW Retail Advisors. Bà Stacey Widlitz đã tiêm vaccine Oxford - AstraZeneca ở Vương quốc Anh. Dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt loại vaccine này, bà Widlitz vẫn gặp nhiều khó khăn khi thuyết phục một số doanh nghiệp ở New York chấp nhận bằng chứng tiêm chủng của bà là một mã QR được tạo bởi ứng dụng di động của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh.

Một số địa điểm cho hay họ chỉ chấp nhận bằng chứng tiêm chủng của vaccine Moderna, Pfizer hoặc Johnson & Johnson. Một số khác lại không thể phục vụ bà do họ không có cách nào xác minh việc tiêm chủng xảy ra bên ngoài nước Mỹ.

Góc nhìn tích cực hơn

Dù gặp nhiều khó khăn, các chủ nhà hàng cũng nhận thấy những lợi ích từ yêu cầu khách hàng và nhân viên tiêm chủng, bên cạnh việc góp phần ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 tại thành phố.

Nhân viên phục vụ tại một nhà hàng. (Nguồn: Reuters)

Đầu tiên, vaccine có thể hạn chế số lượng công nhân phải xin nghỉ ốm vì họ có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc tiếp xúc với một người đã nhiễm bệnh.

Tiếp đó, yêu cầu này cũng giúp khuyến khích một số khách hàng chấp nhận việc trở lại các nhà hàng để dùng bữa. Đầu bếp Eric Ripert của nhà hàng Le Bernadin cho biết rằng yêu cầu tiêm chủng hiện có của nhà hàng đã giúp thực khách cảm thấy yên tâm và an toàn khi dùng bữa tại đây, thay vì khiến họ xa lánh.

Có một số chủ nhà hàng vẫn lạc quan và chỉ ra rằng những khách chưa tiêm phòng vẫn có thể ăn uống ngoài trời. Một số lưu ý rằng việc kiểm tra bằng chứng tiêm chủng cũng không khác gì kiểm tra giấy tờ tùy thân trước khi bán rượu cho khách.

Ông Scott Gerber, chủ các quán bar nổi tiếng ở New York như Mr. Purple và the Campbell cho biết nhân viên tại các địa điểm này đều đã học cách đối phó với những khách say xỉn, thiếu tỉnh táo. Do đó, ông tin tưởng nhân viên của mình có đủ kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan tới khách hàng trong tình hình mới.

Theo Reuters