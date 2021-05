Mỹ ban hành hướng dẫn an ninh mới sau vụ tấn công Colonial Pipeline

Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) ngày 27/5 đã ban hành hướng dẫn an ninh mới cho các chủ sở hữu và các công ty vận hành đường ống dẫn nhiên liệu . Động thái này diễn ra sau vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu của hãng Colonial Pipeline, dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt ở Bờ Đông nước Mỹ trong tháng này.

Các bể chứa nhiên liệu của Công ty Colonial Pipeline ở Baltimore, bang Maryland, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas khẳng định: “Vụ tấn công bằng mã độc gần đây nhằm vào một đường ống dẫn nhiên liệu chính đã cho thấy vấn đề an ninh mạng của các hệ thống đường ống là yếu tố mang tính then chốt đối với an ninh nội địa của nước Mỹ.”

Theo DHS , các chủ sở hữu và công ty vận hành các đường ống dẫn nhiên liệu chủ chốt sẽ được yêu cầu thông báo ngay những vụ tấn công an ninh mạng đã được xác nhận và những vụ có thể xảy ra cho Cục An ninh mạng và An ninh hạ tầng thuộc DHS (CISA), đồng thời chỉ định một điều phối viên về an ninh mạng sẵn sàng làm việc trong 24h/ngày và 7 ngày/tuần.

Ban hành hướng dẫn mới cũng yêu cầu các chủ sở hữu và công ty vận hành đường ống dẫn nhiên liệu xem xét lại các biện pháp an ninh mạng hiện nay để phát hiện có bất kỳ lỗ hổng nào cũng như những biện pháp khắc phục nếu xảy ra nguy cơ tấn công mạng.

Họ phải thông báo kết quả này cho Cục An ninh vận tải (TSA), một đơn vị thuộc DHA, và CISA trong vòng 30 ngày.

Tuyên bố của DHS nêu rõ TSA đang xem xét thêm các biện pháp bắt buộc bổ sung để tăng cường an ninh mạng nhằm bảo vệ hệ thống dẫn nhiên liệu của Mỹ.

Trước đó, ngày 7/5, Colonial Pipeline thông báo bị tấn công mạng bằng mã độc tống tiền và buộc phải đóng một số hệ thống.

Sự cố này đã gây ra gián đoạn nguồn cung quy mô lớn, khiến hàng nghìn trạm xăng ở Bờ Đông nước Mỹ rơi vào cảnh khan hiếm hàng và giá xăng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017. Chính phủ Mỹ đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại 17 bang và thủ đô Washington.

Sau hơn 1 tuần bị ảnh hưởng, đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline đã hoạt động bình thường trở lại. Colonial Pipeline đã công khai xác nhận việc trả tiền chuộc để có thể khôi phục mạng máy tính. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định DarkSide là nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công trên./.

