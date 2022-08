Mexico chạy đua giải cứu nhiều thợ mỏ mắc kẹt dưới mỏ than

Binh sỹ tích cực làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Nguồn: proceso.com.mx)

Lực lượng cứu hộ Mexico đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tiếp cận 10 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở thành phố Sabinas, bang Coahuila, miền Bắc nước này.

Theo thông tin cập nhật ngày 3/8 của Bộ An ninh và Bảo vệ công dân Mexico, trước đó 3 thợ mỏ đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện để điều trị.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người thân của các nạn nhân đang tập trung gần hiện trường để chờ ngóng tin tức.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng họ sẽ được giải cứu an toàn.”

Ông Lopez Obrador cho biết gần 100 binh sỹ đang tích cực làm nhiệm vụ tại hiện trường, cùng với các chuyên gia và chó cứu hộ.

Theo Bộ Lao động Mexico, mỏ than này bắt đầu hoạt động từ tháng 1. Trước khi mỏ than bị sập, chưa có bất kỳ kiến nghị nào liên quan đến vấn đề an toàn lao động tại đây.

Trong những năm qua, tại bang Coahuila xảy ra một loạt vụ tai nạn gây thương vong trong hoạt động khai thác.

Nghiêm trọng nhất là vụ nổ tại mỏ Pasta de Conchos vào năm 2006 khiến 65 người thiệt mạng. Năm ngoái, một vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra làm 7 thợ mỏ bị mắc kẹt và sau đó thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)