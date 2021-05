Malaysia và Iran ủng hộ Palestine, phán đối cuộc tấn công của Israel

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 16/5 nêu rõ trong khi nước này đã mạnh mẽ và công khai yêu cầu Israel dừng ngay lập tức các hành động thù địch và tấn công Palestine, cộng đồng quốc tế không thể lựa chọn sự im lặng và lờ đi những hành động tàn bạo này của Israel.

Phóng viên Hãng AP tại hiện trường đổ nát của Tòa tháp Jala, nơi đặt văn phòng một số hãng truyền thông quốc tế, sau khi máy bay Israel oanh tạc Dải Gaza, ngày 15/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông nhấn mạnh: “Thật là một sự xúc phạm khi các quốc gia khác lên tiếng về quyền tự vệ của Israel nhưng không có một lời nào về quyền tự vệ của người Palestine khi người Palestine bị tàn sát và bị chiếm đóng hơn 50 năm qua.”

Phát biểu tại cuộc họp bất thường của Ủy ban điều hành Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) cấp bộ trưởng diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 16/5, Bộ trưởng Hishammuddin đã đưa ra 6 khuyến nghị đối với OIC trong việc giải quyết vấn đề của người Palestine.

Thứ nhất, Malaysia kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sửa chữa thất bại và gánh vác trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình và an ninh, trong đó Israel tuân thủ đầy đủ mọi nghĩa vụ theo những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thứ hai, để đảm bảo an toàn cho người dân Palestine, OIC cần hối thúc Liên hợp quốc cung cấp sự bảo vệ cấp quốc tế cho lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là Công ước Geneva, để đảm bảo trách nhiệm giải trình cho tất cả các bên trong cuộc xung đột.

Thứ ba, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các thành viên OIC, nên mạnh mẽ theo đuổi tất cả các kênh luật pháp, chính trị và kinh tế để gây sức ép với Israel. Về mặt này, Malaysia gần đây đã hợp tác chặt chẽ với Indonesia và Brunei để cùng lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào người Palestine.

Thứ tư, các thành viên OIC cần hối thúc xã hội dân sự trên toàn thế giới tiếp tục đấu tranh kêu gọi trách nhiệm giải trình và nêu rõ các hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Thứ năm, trong khi giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, cộng đồng quốc tế phải tiếp tục tìm ra một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột, bao gồm cả việc khẩn cấp khắc phục nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và quay trở lại một tiến trình hòa bình có ý nghĩa để chấm dứt sự chiếm đóng của Israel.

Cuối cùng, Malaysia nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả các thành viên OIC là phải đoàn kết ủng hộ người dân Palestine vì nếu không có sự đoàn kết, cộng đồng người Hồi giáo sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Hishammuddin khẳng định hòa bình trong khu vực không thể trở thành hiện thực nếu không có Nhà nước Palestine độc lập, dựa trên đường biên giới trước năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô. Đây là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc xung đột Palestine-Israel.

Kết thúc bài phát biểu, ông Hishammuddin nói: “Với mục tiêu này, tôi tin tưởng và vẫn thuyết phục OIC phải tiếp tục đóng vai trò trung tâm để thực hiện mọi nỗ lực tối đa có thể để bảo vệ người Palestine trước các hành động thù địch của Israel”

Còn AFP đưa tin, truyền thông nhà nước Iran ngày 16/5 đưa tin Chỉ huy lực lượng Quds, một nhánh chủ chốt của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã nhấn mạnh sự ủng hộ đối với người Palestine trong việc đối phó với “tội ác” của Israel ở Đông Jerusalem và Dải Gaza.

Tuyên bố trên được Chỉ huy lực lượng Quds, Chuẩn tướng Ismail Qaani, đưa ra trong các cuộc điện đàm với Thủ lĩnh chung của phong trào Hamas Ismail Haniyeh và Tổng thư ký phong trào Thánh chiến Hồi giáo Ziyad al-Nakhalah.

Trong cuộc điện đàm với ông Haniyeh, Chuẩn tướng Qaani khẳng định Iran “sát cánh với Palestine” và lên án Israel vì các hành động “trái với luật pháp và chuẩn mực quốc tế.”

Trao đổi với ông Ziyad al-Nakhalah, Chuẩn tướng Qaani nhấn mạnh rằng Tehran ủng hộ “quyền của người dân Palestine trong việc chống lại sự gây hấn và tội ác của kẻ thù Do Thái.” Ông Qaani cũng hoan nghênh việc Palestine tăng sức đối kháng và năng lực bảo vệ người dân./.

