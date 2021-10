Malaysia mở cửa cho hoạt động đi lại giữa các địa phương

Đúng theo kế hoạch, các địa phương của Malaysia đã mở cửa trở lại từ ngày 11/10 trong bối cảnh chính phủ nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường mới trong nước.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo ngày 10/10 của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob, những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 sẽ được đi lại tự do trên khắp đất nước tùy theo nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, ông vẫn kêu gọi người dân duy trì cảnh giác, tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn về y tế và đảm bảo an toàn sức khỏe vì bản thân và cộng đồng.

Những người có ý định trở về quê thăm gia đình hoặc tới các bang khác nên xét nghiệm trước khi khởi hành. Những người có triệu chứng ho, sốt, cảm cúm và khó thở cần hoãn chuyến đi.

Thủ tướng Ismail Sabri cũng khẳng định việc nối lại hoạt động đi lại giữa các tỉnh, các địa phương nhằm tạo điều kiện để ngành du lịch và các hoạt động kinh tế trong nước phục hồi.

Quyết định này được đưa ra sau khi chương trình tiêm chủng quốc gia của Malaysia đạt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho 90% dân số ở độ tuổi trưởng thành của nước này vào ngày 10/10. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm nay, người dân Malaysia được tự do đi lại giữa các tỉnh trong nước.

Từ tháng 3/2020, Malaysia đã duy trì lệnh cấm người dân nước này xuất cảnh vì các lý do không khẩn cấp. Số ca mắc COVID-19 mới tại Malaysia liên tục giảm kể từ cuối tháng 9 và đến nay, quốc gia Đông Nam Á ghi nhận chưa đến 10.000 ca nhiễm mới/ngày. Đây là thông tin tích cực so với cuối tháng 8 - thời điểm nước này ghi nhận gần 25.000 ca/ngày. Số ca tử vong do COVID-19 cũng đang đi xuống.

Về tiêm chủng, tính riêng ngày 10/10, Malaysia đã tiêm thêm 129.518 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân và hiện 74,9% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi, trong khi số người tiêm đầy đủ hai mũi đạt 65,2%.

Liên quan đến hình hình dịch bệnh tại Nga, ngày11/10, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết nguyên nhân số ca tử vong do COVID-19 tại Nga liên tục tăng lên mức cao mới trong thời gian gần đây là do tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh thấp.

Ông khẳng định tiêm chủng là biện pháp tối ưu hiện nay để bảo vệ tính mạng con người khi giới chức y tế xác định COVID-19 sẽ không biến mất mà có thể tiếp tục tái bùng phát các làn sóng mới, với các biến thể có khả năng lây nhiễm mạnh hơn, nhanh hơn.

Cùng ngày 11/10, trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 957 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi trong dịch bệnh này lên tới 217.372 ca - cao nhất châu Âu.

Trong khi đó, theo Gogov - trang tổng hợp dữ liệu của dịch COVID-19 tại các vùng trên cả nước Nga, tính đến ngày 11/10, mới chỉ có hơn 30% số dân Nga đã hoàn thành tiêm chủng. Ông Peskov nhấn mạnh đây là tỷ lệ thấp không thể chấp nhận.

Tuy nhiên, ông khẳng định nhiệm vụ của chính phủ là hạn chế số ca lây nhiễm và bảo đảm nền kinh tế tiếp tục vận hành, qua đó bác bỏ khả năng nước này tái áp đặt các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 như trước đây.

Theo THX