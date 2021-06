Cùng với sự gia tăng trở lại về số ca mắc mới, ngày 2/6, Malaysia lần đầu ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt con số 100 ca/ngày, cụ thể 126 ca, tăng 28,5% so với ngày 29/5 - thời điểm ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát (98 ca).

{publishtime} {title} {lead} {title} Malaysia lần đầu ghi nhận số ca tử vong theo ngày vượt ngưỡng 100 Cùng với sự gia tăng trở lại về số ca mắc mới, ngày 2/6, Malaysia lần đầu ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt con số 100 ca/ngày, cụ thể 126 ca, tăng 28,5% so với ngày 29/5 - thời điểm ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát (98 ca). Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 ở Klang, bang Selangor, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN) Theo Bộ Y tế Malaysia, ngày 2/6, nước này có 7.703 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca nhiễm mới trên 7.000 ca/ngày. Số ca nhiễm mới trong hai ngày qua tăng tới 8,5%. Bang Selangor vẫn là địa phương tập trung số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất trên cả nước với 2.728 ca, tiếp đó là lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur với 701 ca và bang Sarawak với 588 ca. Tới nay, Malaysia có tổng cộng 587.165 ca mắc COVID-19, bao gồm 2.993 ca tử vong, chiếm 0,51% và 82.274 ca vẫn đang dương tính với virus SARS-CoV-2, chiếm 14,01%. Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia thông báo ghi nhận thêm 5.246 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 1.831.773 ca. Hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi ở Indonesia đã lên tới 50.908 người, trong khi số bệnh nhân hồi phục là 1.680.501 người./. (TTXVN/Vietnam+)

