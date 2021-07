Malaysia đưa mối đe dọa COVID-19 vào Chính sách an ninh quốc gia

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội đồng an ninh quốc gia Malaysia, tối 13/7, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã có bài phát biểu quan trọng về chính sách An ninh Quốc gia (DKN).

Các tình nguyện viên chôn cất thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 15/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin cho rằng kể từ tháng 3/2020, sự lan rộng của đại dịch COVID-19 trên quy mô toàn cầu đã gây ra mối đe dọa khác nhau đối với đất nước và Hội đồng an ninh quốc gia nói chung.

Chính sách An ninh Quốc gia của Malaysia được thực thi vào năm 2017 đã được xem xét lại để đảm bảo rằng tất cả các chiến lược trước đây đều phù hợp trong việc đối phó với các hình thức đe dọa an ninh hiện nay.

Thủ tướng Muhyiddin, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia (MKN) cho biết phiên bản DKN 2021-2025 mới nhất đã tính đến các mối đe dọa của COVID-19 và tất cả các chiến lược để giải quyết đại dịch .

Ông khẳng định cách tiếp cận mới do MKN đưa ra cũng bao gồm khái niệm An ninh toàn diện (COMSEC), đây là một học thuyết mới thay thế khái niệm Phòng thủ toàn diện (HANRUH) kết hợp các yếu tố an ninh nội bộ, quốc phòng, trật tự công cộng, chính trị, kinh tế, xã hội, sức khỏe cộng đồng và môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)