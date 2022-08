Lực lượng an ninh Syria tiêu diệt thêm một thủ lĩnh IS ở Daraa

Abu Omar al-Jababi, kẻ được coi là một trong những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất tại khu vực miền Nam Syria bị tiêu diệt. (Nguồn: SANA)

Các lực lượng an ninh của Syria ngày 15/8 đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh miền Nam Daraa.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết chiến dịch đặc biệt của lực lượng an ninh đã tiêu diệt Mahmoud Ahmad al-Hallaq, còn được gọi là Abu Omar al-Jababi, kẻ được coi là một trong những “ phần tử khủng bố nguy hiểm nhất tại khu vực miền Nam Syria."

Tên này phụ trách các trại huấn luyện tại khu vực Yarmouk Basin thuộc tỉnh Daraa.

Như vậy, lực lượng an ninh Syria đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh IS trong chiến dịch tại tỉnh Daraa. Hôm 14/8, lực lượng này đã tiêu diệt tên Abdul Rahman al-Iraqi - một chỉ huy của IS.

Trong khi đó, ngày 10/8, tên Abu Salem Al-Iraqi - một thủ lĩnh cấp cao khác của IS - đã buộc phải tự sát bằng thuốc nổ sau khi bị vây ráp./.

(TTXVN/Vietnam+)