Luật sư người Anh được bầu làm công tố viên của Tòa án Hình sự quốc tế

Luật sư người Anh Karim Khan , chuyên về luật hình sự quốc tế và luật nhân quyền ngày 12/2 đã được bầu làm công tố viên mới của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), thay cho bà Fatou Bensouda.

Luật sư Karim Khan. (Nguồn: Reuters)

Luật sư Khan, 50 tuổi từng chỉ đạo cuộc điều tra của Liên hợp quốc về những hành động tàn bạo của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã giành chiến thắng trước ba ứng cử viên khác trong cuộc bỏ phiếu vòng hai tại trụ sở của Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ) với sự ủng hộ của 72 quốc gia, cao hơn so với mức yêu cầu là 62 quốc gia.

Với chiến thắng này, nhiệm kỳ kéo dài 9 năm của ông Khan sẽ bắt đầu từ ngày 16/6.

ICC là một tòa án thường trực, được thành lập ngày 1/7/2002, gồm 123 thành viên, có trụ sở ở thành phố The Hague (Hà Lan) chuyên xét xử các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội ác diệt chủng và tội ác xâm lược.

Theo AFP