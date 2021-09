Liên hợp quốc quan ngại về việc Mỹ trục xuất người Haiti

Ngày 21/9, Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc khi Mỹ tiến hành hàng loạt đợt trục xuất người di cư Haiti, đồng thời cảnh báo rằng những trường hợp nộp đơn xin tị nạn nghiêm túc có thể gặp rủi ro.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas thông báo: “Chúng tôi đang chuyển nhanh thêm nhiều người di cư đến các trung tâm xử lý khác để có thể đảm bảo an ninh và an toàn cho họ cũng như cho cộng đồng. Chúng tôi đang hồi hương các cá nhân và mong đợi sẽ có những thay đổi đáng kể trong 48-96 giờ tới."

Ngay trong ngày 21/9, Mỹ đã di dời khoảng 4.000 người Haiti dưới một cây cầu ở Del Rio, thuộc Texas. Dự kiến, số người này sẽ bị trục xuất trong bốn chuyến bay tới.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết “đa số người di cư” sẽ bị trục xuất theo đạo luật Title 42 của chính phủ, trong đó hạn chế nhập cư để ngăn chặn đại dịch COVID-19 . Tuy nhiên, các cơ quan nhân quyền và người tị nạn của Liên hợp quốc nhấn mạnh tất cả những người nộp đơn xin tị nạn có quyền được xem xét các yêu cầu của họ.

Phát biểu trước báo giới tại Geneva, người phát ngôn Marta Hurtado nêu rõ các cơ quan Liên hợp quốc lo ngại dường như phía Mỹ không tiến hành đánh giá bất kỳ công dân Haiti nào nộp đơn xin tị nạn. Điều này chỉ ra rằng “có thể một số người trong đó đã không nhận được sự bảo vệ cần thiết.”

Bà Shabia Mantoo, người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), nhấn mạnh: xin tị nạn là “một quyền cơ bản của con người” và các cơ quan chức năng “đang kêu gọi tôn trọng quyền này."

Bà cũng tái khẳng định rằng UNHCR phản đối đạo luật Title 42, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của cơ quan này đối với các quốc gia kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát rằng cần tiếp tục đảm bảo xem xét phê duyệt quy chế tị nạn cho những người mà sinh mạng của họ thực sự phụ thuộc vào điều đó.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Washington thực hiện các chuyến bay chở đầy các công dân Haiti để đưa họ hồi hương vào cuối tuần qua. Trước đó, Mỹ đã tạm dừng trục xuất người di cư Haiti khi quốc gia Caribe này hứng chịu trận động đất kinh hoàng trong tháng Tám năm nay.

Tuy nhiên, các đợt trục xuất đã được nối lại với áp lực buộc phải hành động nhanh chóng sau khi hơn 15.000 người Haiti từ Mexico đã đến Mỹ những ngày gần đây và mắc kẹt trong nhiều ngày dưới một cây cầu bắc qua sông Rio Grande ở bang Texas.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cam kết sẽ có cách tiếp cận đối với vấn đề nhập cư nhân đạo hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này đã nỗ lực ngăn chặn làn sóng người vượt biên trái phép kể từ khi ông nhậm chức vào tháng Một năm nay.

Tổng thống Biden cũng đang đối diện sức ép ngày càng gia tăng từ các nghị sỹ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ yêu cầu nhanh chóng giải quyết vấn đề này./.

