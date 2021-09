Liên hợp quốc bổ nhiệm mới trưởng nhóm điều tra tội ác của IS

Ngày 7/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm ông Christian Ritscher làm cố vấn đặc biệt đồng thời là trưởng nhóm điều tra tội ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Hiện trường một vụ tấn công tại thành phố Kirkuk, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Ritscher, người Đức, sẽ thay thế ông Karim Asad Ahmad Khan, người Anh, đã từ nhiệm hồi tháng 6 vừa qua sau 3 năm giữ chức. Ông Ritscher từng là công tố viên Tòa án Liên bang Đức và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra và khởi tố hình sự trong nước và quốc tế. Ông cũng là Trưởng nhóm S4 điều tra tội ác chiến tranh tại Đức, chuyên thực hiện truy tố các cá nhân tại Đức có liên quan tới các vụ phạm tội quốc tế xảy ra ở các nước, nhất là tại Iraq và Syria, bao gồm cả việc khởi tố các phần tử IS vì tội diệt chủng đối với cộng đồng người Yazidi tại Iraq năm 2014 cũng như các vụ phạm tội quốc tế khác.

Nhóm điều tra tội ác IS của Liên hợp quốc (UNITAD) là cơ quan điều tra độc lập, hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm buộc các đối tượng thuộc IS phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra.

UNITAD được thành lập năm 2017 sau khi chính phủ Iraq đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ điều tra tội ác của nhà nước hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria.

Tại lễ bổ nhiệm ông Ritscher, Tổng Thư ký Guterres đã cảm ơn ông Khan, trưởng nhóm UNITAD đầu tiên của Liên hợp quốc, vì những đóng góp đáng kể của ông trong việc đưa những đối tượng phạm tội diệt chủng ra trước công lý cũng như những nỗ lực quan trọng của ông trong quá trình thành lập UNITAD và đưa nhóm đi vào hoạt động nhanh chóng sau khi thành lập./.

(TTXVN/Vietnam+)