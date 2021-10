LHQ cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực ở miền Đông Niger

Ngày 3/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo vùng Tillaberi ở miền Đông Niger đang đối mặt với “một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng” với gần 600.000 người có nguy cơ mất an ninh lương thực.

Nông dân ở Niger. (Nguồn: Vanguardngr)

Vùng Tillaberi nằm giáp với biên giới Mali và Burkina Faso, thường xuyên chìm trong bất ổn và là địa bàn hoạt động của các nhóm vũ trang kể từ năm 2017.

Trong một báo cáo, OCHA cảnh báo: “Tình hình mất an ninh và các cuộc tấn công tái diễn của các phần tử tình nghi thuộc các nhóm vũ trang nhằm vào người nông dân và dân thường (ở vùng Tillaberi) sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng trong năm nay đối với tình hình lương thực vốn đã bất ổn.” OCHA cho biết gần 600.000 người tại vùng Tillaberi có nguy cơ mất an ninh lương thực. Nguy cơ khủng hoảng lương thực càng gia tăng khi người nông dân không dám ra đồng làm việc do lo sợ bị tấn công cũng như những khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường.

OCHA cũng cảnh báo tình hình tại khu vực Banibangou nằm ở phía Đông Bắc vùng Tillaberi, nơi hơn 79.000 người có thể cạn kiệt lương thực. Từ tháng 6-8/2021, hàng chục nông dân ở Banibangou đã bị các nhóm vũ trang sát hại khi đang làm việc ngoài đồng, khiến người dân không thể tiếp tục công việc đồng áng.

Theo OCHA, tính đến ngày 31/8, 765.348 người ở vùng Tillaberi đã được nhận viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, LHQ lo ngại xảy ra “một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng” tại khu vực này và yêu cầu chính phủ Niger triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ này xảy ra"./.

(TTXVN/Vietnam+)