Lầu Năm Góc xác nhận không kích trả đũa Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ vừa tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan ngày 28/8, đáp trả vụ tấn công đẫm máu tại sân bay Kabul hôm 26/8, làm ít nhất 13 binh sỹ Mỹ và nhiều người Afghanistan thiệt mạng.

Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ vừa tiến hành chiến dịch không kích IS tại Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ - Đại tá Hải quân William Urban thông báo “Cuộc không kích bằng máy bay không người lái được tiến hành tại tỉnh Nangahar của Afghanistan. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng tôi đã tiêu diệt được mục tiêu.”

Đại tá Urban khẳng định không có dân thường thương vong trong vụ tấn công trả đũa này.

Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ nêu rõ cuộc không kích nhắm vào một thành viên chủ chốt của IS IS -K, nhánh của IS tại Afghanistan, được cho là liên quan đến việc lên kế hoạch các cuộc tấn công tại sân bay Kabul hôm 26/8.

Cuộc không kích làm 1 người thiệt mạng.

Cuộc không kích được thực hiện theo sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau khi xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu ở sân bay Hamid Karzai, ông Biden tuyên bố sẽ truy lùng và bắt những kẻ đứng sau phải trả giá.

Trong diễn biến mới nhất, Mỹ cũng đã yêu cầu công dân nước này ngay lập tức rời khỏi các công chính ở sân bay Kabul đề phòng các vụ đánh bom mới của IS.

Theo Reuters