Lãnh đạo các nước chúc mừng thành công của Đại hội VIII ĐCS Cuba

Lãnh đạo nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermúdez được tín nhiệm bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của PCC, vừa bế mạc ngày 19/4.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba tại La Habana, ngày 18/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gửi lời chúc mừng tới PCC và Chủ tịch Cuba trên cương vị lãnh đạo mới của PCC.

Trong dòng trạng thái đăng tải trên mạng Twitter, Tổng thống Maduro viết: “Chúng tôi chúc mừng PCC và người anh em, Chủ tịch Diaz-Canel vì được bổ nhiệm làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương PCC. Đồng chí Diaz-Canel thuộc thế hệ đã được tôi luyện trong cách mạng và mang tinh thần chống chủ nghĩa đế quốc sâu sắc.”

Nhà lãnh đạo Venezuela cũng nêu bật ý nghĩa lịch sử của Đại hội lần thứ VIII của PCC là sự kế tiếp của tiến trình cách mạng tại quốc gia vùng Caribe này.

Trước đó, trong một bài phát biểu trước công chúng, Tổng thống Venezuela cũng dành lời ca ngợi vai trò lãnh đạo chính trị của Đại tướng Raul Castro, người vừa rời cương vị lãnh đạo cấp cao nhất của PCC.

Ông Maduro đánh giá cao bản báo cáo chính trị với đường lối chiến lược xuất chúng của Đảng của Đại tướng Raul Castro.

Ông Maduro cũng khẳng định Đại tướng Raul Castro đã trao lại quyền lãnh đạo của PCC cho một thế hệ lãnh đạo mới được rèn giũa qua công việc, có phẩm chất đạo đức cao đẹp và tinh thần chống chủ nghĩa đế quốc.

Từ Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi điện mừng tới người đồng cấp Cuba trên cương vị lãnh đạo mới. Trong điện mừng, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc Chủ tịch Diaz-Canel được bầu làm Bí thư thứ nhất PCC thể hiện sự ghi nhận những đóng góp và công lao của ông đối với đất nước.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Diaz-Canel, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác mang tính xây dựng giữa Belarus và Cuba , đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Trước đó, ngày 19/4, lãnh đạo Trung Quốc, Triều Tiên và Nicaragua cùng một số các tổ chức Đảng khác trong khu vực và thế giới, đã gửi lời chúc mừng tân Bí thư thứ nhất của PCC cũng như thành công của Đại hội, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy các mối quan hệ truyền thống hữu nghị và tin cậy giữa Cuba và các nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Diáz Canel Bermúdez, trong đó bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh do đồng chí đứng đầu, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, đường lối do Đại hội VIII đề ra, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Cuba tươi đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời gửi thư tới đồng chí Raúl Castro, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương PCC, ghi nhận và bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự nghiệp cách mạng vinh quang của đồng chí suốt bảy thập kỷ qua.

Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba diễn ra từ ngày 16 đến 19/4, là kỳ đại hội cuối cùng của các thế hệ lãnh đạo Cuba trên cương vị lãnh đạo PCC, là cột mốc đánh dấu “bước tiếp nối lịch sử,” đảm bảo sức sống trường tồn của cách mạng Cuba..

Theo AFP